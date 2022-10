“Tengo más apellido que todos”: docente universitaria menosprecia a sus alumnos con comentario clasista

Una docente universitaria fue separada de la institución de educación superior en la que trabajaba luego de haber sido grabada mientras emitía comentarios clasistas durante una clase . Este hecho se registró en represalia por las quejas que sus estudiantes vertieron sobre ella debido a su capacidad de enseñanza.

“Soy una persona joven, yo no tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro y haberme preparado un poco más. Pero no es justo lo que ustedes me han hecho hoy. ¿Qué piensan, ustedes, que con eso no me van a contratar? Yo no vivo de la UTP”, expresó durante la sesión Demy Thais Diez Canseco Pérez, profesora de Derecho.

Sin embargo, lo peor vino segundos después, puesto que vociferó comentarios clasistas contra los presentes. “No se han dado cuenta el apellido que yo tengo. Hoy sí estoy siendo muy orgullosa. Tengo más apellido que todos ”, dijo.

Comunicado de la UTP. Foto: UTP