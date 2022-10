Temblor en Ica: ¿por qué se han reportado varios sismos en menos de 24 horas?

A raíz de los más de 10 sismos hoy en Ica, en la costa peruana, los posibles escenarios de daños y desastres alertan a la población y sus autoridades, ya que Perú se localiza en el cinturón de fuego del Pacífico y viene acumulando más de 270 años de energía . Urge una cultura de prevención para un país altamente sísmico como el nuestro frente al aumento poblacional. A tomar conciencia.

En diálogo con La República, Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que el Perú es un país altamente sísmico, por lo que los movimientos telúricos frente a la costa, como en Ica, “ surgen por la colisión o el contacto directo de las placas de Nazca y la Sudamericana ”.

Es importante reconocer dónde se producen los sismos de gran magnitud, según el IGP. Foto: Walac Noticias

¿Es posible predecir los sismos para evitar desastres?

“Los sismos no se pueden predecir, siempre van a ocurrir, porque no podemos controlar a la naturaleza. Somos un país sísmico, pero el problema no está en los sismos, ya que solamente sacuden el suelo”, puntualizó el también ingeniero geofísico de la Universidad Nacional de Ingeniería.

“ Si todo aquello que el hombre ha construido no soporta ese sacudimiento del suelo, entonces va a colapsar . Y si hablamos de viviendas, las que no han sido bien construidas o han utilizado material inadecuado o han construido sobre suelos que no son adecuados, van a colapsar. Y si colapsan, recién le causan daño a la población. El problema no es el sismo, el problema es cómo están creciendo las ciudades ”, explicó

Prevención y gestión ante los sismos

Tavera Huarache apuntó a la necesidad de una cultura de prevención de sismos frente al aumento poblacional, ya que desde el IGP y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) se viene informando científicamente para que las autoridades locales y regionales decidan oportunamente ante cualquier desastre que asole a la nación.

Frente a la realidad sismológica del Perú, “ lo que sí podemos hacer es reducir nuestro nivel de riesgo o nuestro nivel de exposición, y para hacerlo tenemos que aprender a construir bien nuestras viviendas y escoger bien los suelos sobre los cuales construimos ”, planteó.

Asimismo, “ hay que poner en práctica todo lo que Defensa Civil nos ha enseñado en cuanto a los simulacros. Si hacemos eso, vamos a aprender a reducir nuestro riesgo. Si hacemos eso, estamos sembrando una cultura de prevención en los más pequeños ”, recomendó.

PUEDES VER: Pacientes con ventiladores mecánicos de EsSalud en riesgo por falta de información de nueva proveedora

Es necesario tener una mochila de emergencia ante cualquier movimiento telúrico y dar el ejemplo para las futuras generaciones. Foto: composición LR/Andina/Juan Carlos Guzmán

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿A partir de qué hora iniciaron los sismos en Ica hoy, 28 de octubre?

Este viernes 28, la región Ica reportó su primer temblor cerca de las 4 de la madrugada y tuvo una magnitud de 5.1. Cinco minutos después, hubo un nuevo movimiento telúrico de 4.6 grados.