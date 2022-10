Identifican a policías que habrían abandonado a su colega en estado inconsciente y después murió

Puno. Los suboficiales de tercera Juan Luis Mamani Tito y Zulma Cruz Mamani son los agentes que estaban a cargo del patrullero de Águilas Negra de placa PR- 14647, de cuyo interior, el 18 de octubre, según cámara de seguridad, se bajó al suboficial Jhon Abimael Araujo Salas (33) en estado inconsciente y fue abandonado al costado un basurero en inmediaciones del Parque las Aguas con el jirón Azángaro, en la ciudad de Juliaca.

Ocho días después, el 26 de octubre, el agente policial falleció con un traumatismo encéfalo craneano grave y con lesiones en el cuerpo. Fue un serenazgo que auxilió al policía en grave estado de salud.

Zulma Cruz Mamani no es desconocida para la justicia. En febrero de 2021, el Poder Judicial ordenó en su contra nueve meses de prisión preventiva porque en compañía de otro de sus colegas, el 30 de enero de 2021, intervinieron a un conductor por conducir en ebriedad. Al chofer le pidieron 40 soles para no ponerlo a disposición de la sección de Investigación de Accidentes de Tránsito.

La República contactó vía celular con Zulma Cruz Mamani. Alegó que lo que contarán en su declaración al Ministerio Público, será lo que ya esbozaron sus superiores. Dijo que alegaran que más bien fueron ellos los que encontraron a Jhon Abimael Araujo Salas y a su amigo, ambos en estado de ebriedad, en la vía pública y que los dejaron libres creyendo que con las horas se les iba a pasar el alcohol.

Zulma Cruz Mamani aceptó que fue ella la que primero salió del patrullero a la vía pública y después su colega Juan Luis Mamani Tito.

Consultada sobre quién era la persona vestida de civil, a quien, según cámaras de seguridad se ve que arrastra el cuerpo de Jhon Abimael Araujo Salas y lo deja tirado en un basurero , dijo que su colega sí lo identificó, pero que la información lo tiene en otro celular.

“Es su amigo (la persona vestida de civil). Es su acompañante de él (Jhon Abimael Araujo Salas). No se quería ir. No quería ir a la comisaría. No quería ir al hospital. Solo dijo que iba a reaccionar un rato y se iba a ir con su amigo. No quería problema (…). El problema es porque era colega”, contó vía telefónica.

Al verse acorralada con las preguntas de este medio, Zulma Cruz Mamani, reveló su intención frente a las circunstancias . “No sé qué hacer. Soy capaz de escaparme ahorita”, aseguró.

Zulma Cruz Mamani dijo que Jhon Abimael Araujo Salas y su acompañante, vestido de civil, estaban ebrios. Sin embargo, el examen toxicológico de Araujo Salas, revela que no consumió alcohol.

Según el abogado penalista, Thomas Ancco, la situación de los dos policías es complicada. Alegó que se podría ir a un proceso inmediato por encubrimiento, incumplimiento de funciones, cómplices secundarios de varios delitos. “Si realmente se quiere imponer justicia, la norma existe. Lo otro sería llevarlos a la formalidad y hacer que el caso duerma el sueño de los justos. Acá va a depender del trabajo de la Fiscalía”, aseguró.