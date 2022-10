Municipio de Arequipa rechaza pedido de suba de pasaje urbano

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, confirmó que la tarde de ayer fueron notificadas las empresas que son parte del Sistema Integrado de Transportes, sobre su pedido para subir el precio del pasaje urbano de S/ 1.00 a S/ 1.50. De acuerdo a la evaluación de la Junta de Operadores, hay observaciones que deben subsanarse.

La primera esta referida a que no se han presentado estados financieros auditados . La segunda observación va por el lado que no se ha demostrado el boletaje de cada unidad. Sin esta información no se puede saber cuanta gente sube a las unidades y si hay pérdidas económicas.

PUEDES VER: Delincuentes asaltan y roban en casa del presidente de la Corte de Justicia de Arequipa

Candia señaló que hoy debe reunirse la Junta de Operadores que encabeza la gerente de Transportes, Fatima del Carpio. allí se les dará más detalles de estas observaciones.