Saco Oliveros, últimas noticias: menor de 12 años será sometida a una delicada operación

El colegio Saco Oliveros se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que, el último martes 25 de octubre, cayera una menor de 12 años desde el cuarto piso de su sede en Salamanca, en el distrito de Ate. Actualmente, ella se encuentra internada en el hospital Almenara.

La familia de la menor sospecha que fue empujada y que se trataría de un caso de bullying. Ante este panorama, exalumnos de la cuestionada institución señalaron que también sufrieron abusos ante la inacción del personal estudiantil.

Bullying en colegio Saco Oliveros: últimas noticias sobre el caso 08:06 Ministro de Justicia respalda investigación contra el colegio Saco Oliveros tras caída de menor El ministro de Justicia, Félix Chero, participó en la inauguración de la Feria Internacional Jurídica 2022. En esa línea, La República abordó al funcionario con el fin de saber su postura sobre la investigación en contra del colegio Saco Oliveros. “Todo aquello que en nuestro país tenga un indicio de irregularidad debe de investigarse y compartimos que se investigue ante las instancias correspondientes”, expresó Chero desde Cusco. 08:03 Defensoría del Pueblo: reacción del colegio es "poco empática" Eliana Revollar, la defensora del pueblo, se pronunció sobre el caso de la menor. “Lamentablemente, en este caso, hemos visto una reacción muy poco empática del colegio, un colegio privado, respecto a la situación de esta menor”, declaró Revollar a RPP Noticias. 08:00 Saco Oliveros asegura haber iniciado investigación sobre el caso de la menor que cayó del cuarto piso Directora de la institución Saco Oliveros declaró que ya han empezado a investigar el caso de la niña que cayó del cuarto piso. “Todo está en un proceso de investigación, porque nosotros también queremos saber qué es lo que ha suscitado; y estamos investigando no solo nosotros sino las autoridades correspondientes, que ya se hicieron presentes desde ese mismo día”. dijo a TV Perú.

¿Cómo sucedió el caso en Saco Oliveros?

El padre contó que él se enteró de la caída de su menor hija alrededor de las 11.00 a. m. de este 25 de octubre. Asimismo, manifestó que las autoridades de la institución fueron alertadas por un vecino de la zona.

“No, nadie vio. Es negligencia del colegio. No había personal de seguridad, no había auxiliares en los pasillos. ¿Cómo pueden permitir que una niña llegue hasta un cuarto piso en pleno horario de clases? Ella ha sido víctima de bullying porque lo que yo me he percatado, a raíz de esto, es que se estaban burlando de ella”, acotó.

Canales de ayuda: ¿cómo denunciar casos de bullying?

Si eres testigo o víctima de un caso de violencia o acoso escolar, repórtalo a través de la plataforma www.siseve.pe o a la línea gratuita 0800-76-888.