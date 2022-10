Colegio Médico sobre eliminación de restricciones: “Los servicios de salud no han mejorado”

La eliminación de las restricciones por la COVID-19 ha puesto en alerta al Colegio Médico del Perú (CMP), cuyo decano, el doctor Raúl Urquizo, refirió que el cuerpo médico tiene varias preocupaciones ante las nuevas disposiciones del Gobierno.

Para Urquizo, si bien era evidente que, “en algún momento se tenía que retirar las restricciones”, es necesario garantizar que los servicios “tengan una respuesta inmediata si aparece una nueva ola” .

Sin embargo, Urquizo refirió que los hospitales están deteriorados, no se han implementado, no han mejorado. “ Frente a una emergencia, como hospitalizar a un paciente, no habrá una respuesta rápida ni oportuna para que puedan resolverla ”, detalló para La República.

En esa línea, la cabeza del CMP agregó que los servicios de salud tampoco han mejorado, “sobre todo los del primer nivel”. “Se necesita más médicos familiares que atiendan en los 8.200 establecimientos, que haya medicina y equipo para hacer un buen diagnóstico, y así no congestionar y aglomerar la demanda en los hospitales”, explicó.

Pasillos del Regional de Cusco. Foto: Hospital Regional

Otra de las inquietudes que tiene el Colegio Médico es que el presupuesto del próximo año para el sector ha disminuido . “Esto genera un problema porque cómo vamos a mejorar los servicios sin dinero”, recalcó el doctor Urquizo.

CMP: “La salud va sin rumbo”

El decano del CMP aseguró que también existe un problema de gestión en el sector. “Los gestores, empezando por el ministro o ministra, tienen que tener experiencia en gestión y que los que tomen decisiones sean personal calificado, y lamentablemente eso no está ocurriendo en este gobierno”, precisó.

“El sector salud enfrenta, por ejemplo, una alta tasa de mortalidad materna, bajas coberturas de inmunizaciones (no solo de COVID-19) y la amenaza de que si no se cubre la cobertura de vacunación, van a aparecer enfermedades como la polio, sarampión, que ya habían sido erradicados”, resaltó Urquizo.