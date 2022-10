Callao: mujer acude a hospital a dar a luz y fallece por presunta negligencia médica

Esta mañana, Karina Torres Ramos denunció ante los medios de comunicación que su hija falleció en el Hospital Daniel Alcides Carrión por una cesárea mal practicada. Según la mujer, durante la operación también se le extrajo un ovario sin haber firmado un consentimiento para ello.

“Mi hija estuvo bien, sana. Entró caminando al hospital (…). Después de ir varias veces al hospital porque se sentía mal, deciden hacerle cesárea y en ese momento no me dijeron por qué. La doctora volteó y me dijo: ‘Señora, en vez de que esté reclamando, vaya y compre todos estos medicamentos, porque su hija va a ser cesareada de urgencia”, dijo mortificada a ATV Noticias.

Asimismo, indicó que, tras dar a luz, fue dada de alta a los dos días y no por ningún médico, sino que los documentos fueron entregados por el personal de seguridad del nosocomio. Ese mismo día, su hija le indicó que la obstetra, que la había operado, le indicó que se le extirpó uno de los ovarios con un quiste.

“Cuando le dan el alta a mi hija, el 24, el alta ni siquiera nos da un médico. Quien me dio el alta fue la de seguridad. Ella me dijo: ‘Mami, la obstetra que me operó me dijo que me sacaron el ovario con un quiste’. Nadie nos dijo nada, nos enteramos por mi hija”, comentó la mujer.

Días después, la joven comenzó a sentirse mal y regresó al nosocomio, donde falleció. Según su progenitora, el resultado de la necropsia arrojó que su hija murió por una cesárea mal practicada.