Áncash: otros padres defienden a profesora acusada de obligar a menor a limpiar salón

Diversas madres de familia de la I. E. Inmaculada Concepción de Casma (Áncash) contradijeron la denuncia de Luis Lomparte, padre de una estudiante de este colegio, quien aseguró que la profesora del aula obligó a su niña de 11 años a limpiar el salón antes de retirarse.

La denuncia pública

El último martes 25 de octubre, Lomparte Otoya afirmó, mediante un video de celular, que había llegado a este colegio a las 7.00 p. m. y que su primogénita aún permanecía en el interior. “Mi hija no sale del colegio porque su profesora le ha dicho que, mientras no termine de trapear y de barrer, no va a salir. Todos los alumnos ya se han ido” , manifestó.

En defensa de la docente

Sin embargo, el miércoles 26, las madres de familia indicaron a Best Cable Casma que, tras una reunión con la maestra, acordaron dar la autorización para esta limpieza, la misma que está orientada a mejorar las normas de convivencia y valores de la comunidad escolar.

Una madre expuso que las jornadas de limpieza se realizan “por grupos de cinco niños para los cinco días”. “No es cosa del otro mundo: limpiar su pupitre, la basura”, añadió .

De acuerdo con lo reportado, el horario del turno tarde de la I. E. Inmaculada Concepción de Casma (Áncash) es de 1.00 p. m. a 6.00 p. m.

Otra señora comentó que las acciones de aseo están orientadas a mejorar los valores de la comunidad educativa.

Las madres del colegio Inmaculada Concepción de Casma aseguraron que la docente incluso opta por laborar en días en los que no le corresponde para educar a sus alumnos. Foto: captura de Facebook/Best Cable Casma - Oficial

Pronunciamiento del director

Por su parte, el director de esta escuela sostuvo que dichas actividades buscan ser parte del proceso de formación. Asimismo, indicó que sí existe un personal de limpieza; no obstante, precisó que les hace falta dos trabajadores de limpieza.

“ En coordinación con su comité de aula y los padres de familia, toman los acuerdos para que se beneficie el ornato, la salud y lo mejor para estar dentro de la escuela. Lo que queremos es conservarlo con el apoyo de todos (...) . El de ayer es un caso aislado, pero, según vienen refiriendo la profesora y (progenitores), es él (el padre) quien viene tarde”, explicó.