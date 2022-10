Exseleccionado estuvo preso por no pasar pensión y quedó libre, pero denuncian que sigue sin pagar

Hace unos días se hizo público que un exjugador de la Selección Peruana de Fútbol Sub 17 del 2007, estuvo preso en el penal de Piedras Gordas. La información a la que tuvo acceso La República dio a conocer que se trataba de Ernesto Salazar, uno de los deportistas que tuvo a cargo Juan José Oré. El motivo por el que estuvo recluido fue porque debía un monto de 50.000 soles en pensión de alimentos de la hija que tuvo con Diane Sánchez.

Sin embargo, logró salir libre en 2017, luego que su familia y abogado pidieron a Sánchez firmar un documento en que alegaba que sí se había cumplido con el pago. A cambio de ello, El exjotita se comprometía a depositar mensualmente la manutención de la pequeña y visitarla, pero eso no ocurrió.

“Pasaron los años y nunca cumplió. En el año 2010 hago la ejecución de la conciliación, puesto que ya adeudaba más de 50.000 soles. Sale la orden de captura y me llama toda su familia a rogarme que firme un acuerdo en el que, yo de mentira, acepte. Su abogado también me rogó y me dijo que se comprometía a pagar para que yo firme. Yo ya había dado por perdido ese dinero y solo me interesaba que cumpla de ese momento en adelante. Me ganó la pena sinceramente y firmé declarando que él ya me había pagado (…) Salió libre y siguió sin dar pensión, abonó 2 o 3 veces nada más 500 soles porque fui al programa ‘Amor y Fuego’”, manifestó a La República.

Asimismo, Diane Sánchez confesó que tras haberse presentado en dicho programa comenzó a recibir amenazas por su expareja. Además, que su hija, quien actualmente ya tiene 14 años, no puede comunicarse con su padre debido a que él solo le escribe para reclamarle el accionar que tiene su madre ante los medios de comunicación.

“Me amenazó, me dijo que me iba a arrepentir mucho porque terminaría con su carrera. Y hasta hoy no cumple, mi hija va a cumplir 14 años. Mi hija trata de buscarlo, pero muchas veces él la rechaza o le miente. Ayer le escribió y no le preguntó ni siquiera cómo estaba, solo le escribió a reclamarle. Al final, él le dijo sé feliz, bendiciones”, expresó indignada.

Ernesto Salazar junto a Héctor Salcedo y Juan José Oré. Foto: Grupo La República

Finalmente, Diane Sánchez le pide a Ernesto Salazar que asuma la responsabilidad como padre de su hija y que no le genere inestabilidad emocional a la menor al involucrarla en discusiones de las que ella no tiene conocimiento.

Este medio se intentó comunicar con el exjugador de la blanquirroja, pero no contestó la llamada.

