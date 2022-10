“Estamos haciendo malabares para comer”: becario de Pronabec denuncia maltrato del programa estatal

Un becario de Pronabec denunció malos tratos por parte del programa de becas estatal. El estudiante asegura que el dinero que le han asignado para costear alimentación, transporte y hospedaje en Estados Unidos es insuficiente, y que la entidad peruana se ha negado a reconsiderar su decisión.

Uno de los requerimientos que le habían pedido al ser ganador de una de las subvenciones era que debía enviar información sobre el costo de vida y manutención en el estado de Michigan.

La fuente que contactó La República recibió dichos datos por parte de su universidad. En total, necesitaba US$ 2.600 mensuales por un periodo de 8 meses, es decir, lo que dura un periodo académico. Sin embargo, Pronabec dividió la remuneración en doce cuotas, lo que redujo el pago a US$ 1.800.

“Un año académico se entiende que es aquel tiempo en el cual el alumno está estudiando. En Estados Unidos empieza entre agosto y septiembre y acaba entre abril y mayo. Lo dividieron entre doce, esto hace que haya una reducción del monto mínimo para poder sobrevivir acá ”, expresó.

Cabe resaltar que el año pasado, para el mismo estado, Pronabec aprobó la cantidad de US$ 2.300. “Lo que están haciendo, en la práctica, es reducir la asignación para una misma ciudad en US$ 500, a pesar de que el contexto económico mundial hace que haya aumentado la inflación en EE. UU. y no se ha tenido en cuenta eso”, expresó.

“Me dicen que los montos que estoy declarando no coinciden con los que ellos han encontrado en una página web. Es como si hubieran entrado a Google, puesto costo de vida en Michigan y hayan cogido esa información. Lo mío es oficial de la universidad ”, agregó.

Reconsideración denegada

El joven presentó hace un mes una solicitud de reconsideración. En este segundo envío, el becario buscó data sobre tarifas de alojamiento, alimentación y transporte en la misma página web de la Universidad de Michigan. Sumando todo ello, el presupuesto final resultó ser de US$ 3.100 mensuales.

“Obviamente todo eso lo adjunté con su correspondiente traducción y no la han tenido en cuenta. Me dicen que la información de ahora ya no la pueden revisar porque ni las bases, ni las normas dicen que los montos aprobados se pueden (volver a examinar) luego ”, aclaró.

En su respuesta, Pronabec asegura que establecieron la cantidad de US$1.800 teniendo en cuenta lo que mandó el alumno inicialmente, aunque él en esta nueva carta volvió a especificar que su primera solicitud era por ocho meses (un año académico) y no doce (un año normal).

“La universidad me bloqueó el acceso a recursos”

Cuando el programa de becas le entregó la remuneración para la manutención hasta diciembre del 2022, el joven devolvió lo que debía a su casa de estudios.

“Luego de hacer cuentas, me quedan US$ 1.500 para sobrevivir octubre, noviembre y diciembre. La universidad me bloqueó el acceso a algunos recursos porque mantenía una deuda ”, lamentó.

Su temor, manifiesta, es llegar a la etapa de exámenes finales y no poder acceder a todos los materiales que necesita, como revistas y libros, por seguir debiendo dinero.

Pedirá un crédito estudiantil

La fuente de La República confirmó que tratará de conseguir un préstamo educativo internacional para poder solventarse.

“ Yo soy el sostén de mi casa . He tenido que dejar mis ahorros con la familia para que ellos puedan cubrir los gastos que tienen. Lo que estoy haciendo es gestionar (este crédito) con ayuda de la universidad, lo cual me da mucha vergüenza porque no deberían hacer eso”, puntualizó.

Relata, además, que la contribución del gobierno peruano le requiere no trabajar, por lo que no tiene ingresos. Al carecer de un aval económico, puede acceder a este préstamo extranjero, pero los intereses siguen siendo son muy altos.

“ Al final me estoy endeudando para poder estudiar , que es lo que tanto quería, pero no esperaba que fuese así porque la beca que me habían ganado me decía que me iba a cubrir todo, lo cual no resulta ser tan acorde con la realidad”, explicó.

Resignación

Después de la última respuesta que obtuvo, ha decidido no luchar otra reconsideración.

“O me enfoco en cómo conseguir que Pronabec ceda a pesar de que ya me ha dicho que no, o me dedico a estudiar que es para lo que me preparé por tanto tiempo. Ahora me queda seguir estudiando y con los recursos que hay”, dijo.

Hay más casos

El alumno comenta que conoce a dos peruanos más que también tienen problemas, pero que uno de ellos ni siquiera tuvo la oportunidad de trasladarse. “(Hay dos personas que) estamos haciendo malabares para comer , pero su caso (el tercero) es dramático porque ni siquiera puede venir”, contó.

“Este chico habló con su universidad y le dijo este es el dinero con el que yo cuento, este es el respaldo que tengo del Estado peruano, que me ha probado US$ 1.800. Le han respondido en un correo que eso es insuficiente, que no le pueden dar el formulario que necesita (para viajar) mientras no acredite que tiene más respaldo económico. Le están diciendo que con eso no puede vivir ”, reveló.

La República se comunicó con Pronabec; sin embargo, a la fecha, no han dado declaraciones del caso ni tampoco emitido un comunicado sobre lo denunciado.