Áncash: padre denuncia que profesora obligó a su hija a limpiar el salón

A través de una denuncia pública, el padre de una menor en edad escolar denunció que la profesora de una institución educativa de Casma (región Áncash) obligó a la niña de 11 años a limpiar el salón antes de retirarse .

El denunciante, identificado como Luis Abel Lomparte Otoya, narró en un video de celular que había llegado al colegio Inmaculada Concepción a las 7 p. m. y su hija aún permanecía en el interior. “Mi hija no sale del colegio porque su profesora le ha dicho que, mientras no termine de trapear y de barrer, no va a salir . Todos los alumnos ya se han ido”, fueron sus palabras.

Por su parte, al día siguiente del hecho, el 26 de octubre, un grupo de padres defendió a la docente y explicó que se acordó que diariamente cinco niños lleven a cabo estas labores, minutos antes de la hora de salida, a modo de aprendizaje de buenas prácticas.

“Es mentira que la profesora le haya dicho: ‘No me sale si es que no limpias’. Todos los padres de familia hemos coordinado. A un grupo de cinco niños les toca por día (la limpieza). No es cosa del otro mundo, que ellos mismos recojan sus papeles, limpien su pupitre y recojan la basura”, indicó una de la madres presentes en la dirección de la institución.

Por su parte, el director de la entidad explicó que se trata de un proceso de formación, puesto que sí existe un personal de limpieza.

Director asegura que decisión fue tomada por los padres de familia. Foto: captura/Best Cable Casma

“En coordinación con su comité de aula, los padres toman los acuerdos para que se beneficie el ornato y el mejor estar dentro de la escuela. Lo que queremos es conservarlo con el apoyo de todos. (El de ayer) es un caso aislado, pero, según vienen refiriendo el caso del señor, es él quien viene tarde”, señaló a Best Cable Casma.