Majes II se entrampa por la supervisora

Otro escollo se presentó para el proyecto Majes Siguas II. La Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) no pagará US$ 382 564 al consorcio supervisor especializado Majes II SAC, integrado por las empresas Nippin Koei y Nippon Koei Latin American.

La entidad y por advertencia de la Contraloría General de la República, no desembolsará el monto ante un informe de “servicio duplicado” presentado por el consorcio en el 2018. Ante ello, Autodema entablará el trato directo, si no hay acuerdos, se procederá a un arbitraje si corresponde o no el desembolso. Esto complica las negociaciones para suscribir una tercera adenda al contrato N°1.

El cuestionamiento

René Cruz Mamani, gerente de Desarrollo de Majes Siguas II Etapa de Autodema, explicó que Majes II SAC presentó un informe sosteniendo que ya había revisado y aprobado el expediente N°2 para la segunda fase de la obras que implican el sistema de captación y distribución para las 38 500 hectáreas del proyecto a irrigar. Lo señalado es una actividad que recién se desarrolla. La elaboración de dicho expediente corre por cuenta de Cobra, la empresa concesionaria y que aún no lo concluye.

Cruz sostuvo que esperarán la reacción del consorcio supervisor para firmar una tercera adenda y seguir realizando su labor con nuevas actividades ante la posible reactivación de las obras.

“El laudo nos dirá qué corresponde”, sostuvo el gerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arroyo. El funcionario mencionó que la caducidad es una posibilidad si no llegan a buenos acuerdos. De ocurrir la recisión deberán conformar un equipo de emergencia para la supervisión, mientras ProInversión realiza un nuevo proceso de selección para elegir una nueva empresa que podría llevar en promedio 6 meses.

La concesionaria del proyecto agroindustrial, Cobra, sigue manteniendo que por varias razones, entre incumplimientos de Autodema, reactivarán las obras mayores entre marzo y abril del 2023. Para ese entonces se debe definir Majes II SAC continuará.

Las adendas

ProInversión llevó adelante el proceso de selección del supervisor. Tras adjudicársele al consorcio Majes II SAC se suscribieron 2 contratos. El primero para actividades en las obras de la primera fase (represa Angostura, tuneles Transandino y Pucará) por US$ 11 millones y el segundo para la segunda fase (sistema de captación y distribución) por US$ 10 millones.

Sin embargo, se suscribieron 2 adendas al contrato N° 1 por valor de US$ 2 064 376 y US$ 433 154 respectivamente. Contraloría recientemente cuestionó las adendas aseverando que se trata de un perjuicio debido a que las actividades de las adendas ya estaban enmarcadas dentro del contrato con la supervisora.

Arroyo y Cruz Mamani sostuvieron que optaron por la adendas debido a que se cumplieron los plazos. Deslizaron que ProInversión es la responsable al diseñar los términos de referencia.

“En realidad cuando se firman las adendas se crea una obligación de pagar las cuotas”, dijo Arroyo. Por su parte, Cruz indicó que necesitan firmar una tercera adenda Con Majes II SAC debido a que con la aprobación de la adenda 13 para el proyecto, se han incrementado actividades.