Joven perdió la vista en accidente laboral y empresa no se hace cargo: “Me cierran la puerta en la cara”

Óscar Salinas sufrió un accidente en la empresa inc Industrias Nacionales S.A, ubicada en el distrito de Comas, donde laboraba manipulando productos químicos sin portar los elementos de protección adecuados para el trabajo de riesgo.

El joven electromecánico industrial sufrió una quemadura con una manguera neumática, lo que provocó que pierda la vista del ojo izquierdo y daños en uno de sus brazos.

Debido al accidente laboral, el médico tratante de Óscar Salinas ordenó seis meses de descanso; sin embargo, el afectado denunció que la empresa le pidió cumplir con sus horas de trabajo, de lo contrario, lo despedían por abandono.

“Me dijeron que tenían que ir a laborar porque yo debía horas. Me dijeron que si no iba, me iban a despedir por abandono laboral”, relató en entrevista con ATV.

Ha pasado un mes desde que ocurrió la tragedia de Óscar y ahora debe salir a las calles a vender caramelos para solventar el alquiler de su cuarto y su alimentación. Ello, pese a las indicaciones que dio el oftalmólogo, ya que su ojo debe drenar para luego ser operado.

“Lo que quisiera es que la gente que me ve trabajando en los micros, que vean que no es fácil. A veces hay choferes que me dicen a mí que ya subió otra persona, yo sé, pero es duro trabajar en la calle. No se gana”, aseguró el joven.

“Incluso, hay personas, que aprovechan que yo no veo y me dan monedas falsas. Lo que quisiera es que alguien me ayude para poder descansar como me dice el doctor”, añadió.

Número de ayuda

Si alguien desea brindar apoyo a Óscar, puede comunicarse con él o abonar ayuda económica vía Yape al siguiente número: 918 639 800.