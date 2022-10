Feriados 31 de octubre y 1 de noviembre: por qué, quienes descansan, clases en colegios y más

¿Cuánto me corresponde de pago si trabajo este feriado 1 de noviembre?

A diferencia de los días no laborables, el descanso en los feriados aplica de forma obligatorio tanto para el sector público como para el privado. Asimismo, las horas no trabajadas no deben ser devueltas y si se labora en esta fecha, el empleado deberá recibir una remuneración adicional o un descanso sustitutorio.