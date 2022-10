Denuncian presunta negligencia de Rímac Seguros que dejó a padre de familia en UCI

Un padre de familia resultó gravemente herido y tuvo que ser internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Javier Prado. Esto, luego de que su vehículo tuviera problemas mecánicos y él solicitara el servicio de Rímac Seguros. Los parientes exigen que se indemnice al agraviado y la sanción respectiva para los responsables.

El 18 de octubre de este 2022, en la avenida Javier Prado Este, Julio Valer García (58) tuvo un desperfecto con su auto, por lo que solicitó el servicio de grúa a Rímac, aseguradora a la cual está afiliado. Al lugar llegó la empresa de grúas Esmy que, al no contar con el personal exigido, pidió a Valer ayuda en el proceso.

En ese contexto, el hombre subió a una plataforma, ubicada a una altura de tres metros, y, tras un descuido, terminó cayendo a la vía auxiliar. Así, fue atropellado por un vehículo que transitaba a gran velocidad.

Negligencias en el servicio

“ La empresa de grúas Esmy cometió varias negligencias . No colocó los conos de seguridad, tampoco contaba con un segundo técnico. Encima, le pide a mi papá que suba a la plataforma de la grúa encendida a acomodar las llantas. Todo eso ocasionó que mi padre cayera a la pista y, seguido a ello, fuera atropellado”, manifestó la hija del agraviado para este medio.

Asimismo, detalló que, desde un inicio, no recibió comunicación directa de parte de Rímac Seguros . “Desde el principio no me apoyaron, yo tuve que llamarlos para preguntarles dónde estaba mi padre. No sabía el paradero de la camioneta, no sabía absolutamente nada. Ellos no me comentaron nada sobre su asegurado, que era mi papá”, precisó.

Referente a los gastos médicos, explicó que estos, hasta el 26 de octubre, fueron cubiertos por el SOAT del vehículo que atropelló a su progenitor; sin embargo, la cobertura de este, que ascendía a S/ 25.000, ya se agotó.

“Ahora, recién, después de mi insistencia, Rímac Seguros se ha comprometido a darme un apoyo económico. Me han dado una carta de garantía que cubrirá los gastos médicos que siguen. Sin embargo, legalmente no hay nada más, no hay una indemnización ni nada . Lo mismo con grúas Esmy”, detalló.

Actualmente, el caso se encuentra en el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal del distrito de La Victoria y los familiares exigen que se investigue el caso, así como que se sancione a los que resulten responsables.

Por su parte, Rímac Seguros informó, para La República, que, tras el accidente, iniciaron las investigaciones respectivas y, hasta que estas concluyan, han suspendido los servicios con la empresa de grúas Esmy. También refirieron que se comprometen a asumir todos los gastos médicos necesarios.

Este diario intentó comunicarse con la empresa Esmy; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.