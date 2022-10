Gobierno oficializa fin del estado de emergencia por COVID-19

A través de un decreto supremo publicado en el diario El Peruano, el jefe de Estado, Pedro Castillo, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializaron el término del estado de emergencia que regía en el país por causa de la pandemia de COVID-19, decisión que había sido anunciada el último miércoles.

Con esto, llega a su fin un largo periodo de 956 días o casi dos años y medio bajo régimen especial, el cual fue iniciado por el expresidente Martín Vizcarra el 15 de marzo de 2020, 10 días después de que se detectó el primer contagio por SARS-CoV-2 en territorio nacional. Dicho estado de excepcionalidad fue continuado tanto por la administración de Francisco Sagasti como la de Pedro Castillo.

No más restricciones

Es preciso señalar que ya desde septiembre las medidas restrictivas habían sido relajadas por parte de las autoridades, puesto que se decidió —por medio de un decreto supremo— la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en casi todos los espacios públicos, salvo transporte y centros hospitalarios.

Asimismo, dejó de ser obligatoria la exigencia del carnet de vacunación para distintos trámites o el ingreso a espacios cerrados. Las medidas mencionadas fueron dadas ante la abrupta baja en la incidencia de morbilidad y mortalidad por COVID-19.

En este sentido, la decisión tomada por el PCM implica el punto final a un proceso de normalización que ya había iniciado tiempo atrás.

No obstante, a pesar del término de la emergencia sanitaria, el Gobierno hizo un llamado a la población para que no baje la guardia y mantenga todos los cuidados posibles a fin de evitar un aumento en los contagios. Asimismo, pidió no descuidar el esquema de vacunación programado para esta enfermedad.

¿Cuántas muertes causó la COVID -19 en el Perú?

Según se establece en el último reporte de la sala situacional COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa), un total de 4 152 284 peruanos resultaron contagiados con el virus SARS-CoV-2.

De estos, un total de 216.877 personas fallecieron como consecuencia de complicaciones de la enfermedad.