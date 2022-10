Promotores de la contrarreforma universitaria han vuelto a la carga

Tres meses después de que el Poder Judicial (PJ) frenara el avance de la contrarreforma universitaria, los promotores de esta ley suspendida, que debilita la Sunedu, han vuelto a la carga desde el Congreso. Solo en el último mes, aprobaron una moción en el Pleno, defendieron la norma en la Comisión de la Mujer y presionaron al ministro Rosendo Serna en la Comisión de Educación para que la ejecute.

Sus acciones chocan con la decisión del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, que otorgó un amparo a la Sunedu y ordenó la suspensión provisional de la norma que permite la incorporación de representantes elegidos por los rectores en su Consejo Directivo. Al pedido de la Sunedu se sumó el Ministerio de Educación (Minedu) como litisconsorte. El Congreso, por su parte, apeló la decisión y recibió el respaldo de la Universidad Nacional de San Marcos.

La reaparición de los promotores de esta propuesta ocurrió el martes 18 de octubre durante la sesión de la Comisión de Educación cuando el ministro Rosendo Serna daba un balance sobre la educación básica. Pese al tema, congresistas —como Esdras Medina, Álex Paredes, María Cordero, Tania Ramírez, y Edgar Tello— tomaron la palabra para insistir en que la ley sobre la “autonomía universitaria” estaba vigente y exhortaron a que esta sea cumplida. Tras ello, Serna mostró una posición débil.

Medina, uno de los autores de la iniciativa en cuestión, empezó a interrumpir a la presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaíz, para exigir explicaciones a Serna y deslizar la posibilidad de no continuar con la sesión porque el Minedu no estaría respetando la ley. “La actitud rebelde es de la Sunedu. Está actuando mal. El ministro no está haciendo nada”, señaló.

Él hacía referencia a la moción del día n° 4252, aprobada por el Pleno el 14 de octubre, que exhorta al Minedu y la Sunedu a cumplir la ley, y que respalda a Jeri Ramón, rectora de San Marcos, a quien consideran “víctima de un sistemático hostigamiento y acoso psicológico”.

Como respuesta, Serna señaló que aún no se había tomado una determinación sobre la exhortación, por lo que iban a implementar una mesa de trabajo. No obstante, argumentó, las decisiones tomadas hasta ese momento responden a lo orientado por la Procuraduría del Minedu y que, si aplica la norma, se le podría abrir un proceso penal. “¿Ahí quién me va a salvar?”, dijo.

“Me defendería gratis”

Serna también reconoció que, a inicios de este mes, Medina y el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume acudieron a su despacho. “Blume me dijo que si yo tuviese problemas (por aplicar la ley), me iba a defender gratis. El tema no es que me defienda, sino que mis pasos tienen que ser correctos”, señaló.

De hecho, este diario pudo conocer que aquel encuentro se dio el último 4 de octubre. Ese día, por la noche, el ministro de Educación no solo se reunió con Medina y Blume, sino también con Jeri Ramón, rectora de San Marcos, y con Ada Gallegos, representante de la ASUP, entidad crítica de la Ley Universitaria.

Blume ya ha manifestado que la Sunedu “pretende desacatar una ley” y que esta no puede ser suspendida por un juez. Estos argumentos son repetidos por los legisladores que dicen que la suspensión del PJ alcanza solo al dictamen y no a la ley promulgada; por lo que, mientras no haya un pronunciamiento del TC, la norma sigue vigente. “Y si está evadiendo (la ley), más adelante, si se generan problemas legales, usted tendrá que asumirlos”, le dijo la fujimorista Tania Ramírez.

La respuesta de Serna fue la siguiente: “Yo no estoy ni de un lado ni del otro. Creo que Sunedu tiene que modificar ciertas cosas. No debe multar a instituciones públicas. No puede ser el aparato partidario de personas que siempre se han acostumbrado a pulular en organismos del Estado y aún tienen vigencia”, refirió.

Ante ello, el congresista Álex Paredes solicitó citar a la procuradora del Minedu para que rinda explicaciones.

Sobre este tema, Daniel Navarro, funcionario de la Sunedu, dijo que hay una decisión judicial que la ha declarado inaplicable, por lo cual sigue funcionando sin cambios.

Debate llegó a la Comisión de la Mujer

El 17 de octubre, las rectoras de La Cantuta, San Marcos y del Callao, quienes respaldan la ley sobre la supuesta “autonomía universitaria”, acusaron a la Sunedu de amedrentamiento ante la Comisión de la Mujer.

Durante la sesión, congresistas e invitadas también hicieron referencia a la norma y dijeron que “sigue vigente”. También señalaron que las “amenazas de destitución” les llegó a rectores, sean hombres o mujeres, que eligieron a sus voceros en Sunedu.