Madre desmiente comunicado de Saco Oliveros y asegura que no la están apoyando

Durante la mañana de este 27 de octubre y luego de pedir ayuda para que su hija pueda ser hospitalizada e ingresada a la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Guillermo Almenara. La mamá de Luana desmintió el comunicado del colegio Saco Oliveros. Según la progenitora de la estudiante, la institución educativa no les ha brindado el apoyo correspondiente.

“No hay cámaras, no nos han brindado todo eso. Eso es ayuda, pero no nos han dado. Todo eso nos sirve para determinar la responsabilidad del colegio y no nos han dado el material. (...) En lugar de que el director dé la cara para esclarecer todo esto, la oculta. Dice: ‘No hablen nada, no digan nada’. Hay muchas dudas y eso es responsabilidad del colegio”, indicó a La República.

Asimismo, lamentó que el director indicara que la decisión de la menor se deba a que tenía muchos problemas en su casa tras la separación de sus padres.

“Mi hija no presentaba ningún problema a causa de nosotros. Siempre ha recibido todo el amor del mundo, por parte mía y de su papá. En ambas casas siempre se le ha tratado igual, ocupaba los primeros puestos. Cómo van a decir eso”, declaró.

Reportan más casos de bullying en colegio Saco Oliveros

A raíz de la situación de la adolescente víctima de bullying en el colegio Saco Oliveros, un grupo de madres de familia reportó más casos de agresiones verbales y físicas en distintas sedes de dicha institución.

Una de las progenitoras denunció que, debido a los comentarios de sus compañeros sobre el peso de su hija, la menor padece trastornos alimenticios.