Taxistas piden ampliación del régimen especial a la Municipalidad de Arequipa

Los dirigentes de las empresas de taxi de la ciudad de Arequipa pidieron a la comuna provincial aprobar la prórroga por cuatro años del régimen especial de estas unidades, que permite su circulación por debajo del peso y cilindrada oficial: 1.000 kilos y 1.250 centímetros cúbicos.

Isidro Flores, de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxis (Creat), señaló que el proyecto de ordenanza está listo, pero todavía no se envía a sesión de concejo. Estimó que, de no aprobar la prórroga, unos 5.000 vehículos ya no podrán prestar el servicio en 2023.

Añadió que, en caso de que su pedido no tenga trámite, podrían plegarse al paro indefinido que anunció el sector de camioneros del 22 de noviembre.

PUEDES VER: Taxistas realizan colas en grifos en busca de la gasolina más barata