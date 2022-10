Aparecen más casos de bullying en colegio Saco Oliveros: ”Se burlaban del color de piel de mi hija”

El último 25 de octubre, Jaime Carbajal denunció que su hija de 12 años cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros, sede Salamanca. Ante ello, varios casos de bullying en el mismo centro de estudios han comenzado a salir a la luz.

Carbajal recordó el estado previo de su descendiente. Un día, “por accidente”, revisó su móvil y encontró palabras de hartazgo de la menor sobre sus compañeros, debido a las burlas constantes sobre su peso, talla y corte de cabello. Solo este hecho constituye lo que se conoce —y está reglamentado— como bullying escolar.

Tras esto, una madre señaló en ATV que su hija, quien entró a los 10 años al centro educativo Saco Oliveros, en sexto grado, y se mantiene estudiando ahí hasta la fecha, también es víctima de bullying, tanto por parte de los alumnos como de la profesora.

“A mi hija le decían cara de cartón, por el color oscuro. Ella siempre lloraba por eso. Una vez el director me llamó y me comentó que iba al colegio maquillada. Vi que se echaba una base clara en la cara para que ya no lo molesten” acusó la madre en ATV.

Además, culpa de este maltrato a la profesora Carla Calle por humillarla frente a sus compañeros en hora de clase. “Mi hija era alcaldesa del colegio y pidió a la miss poder hablar con sus alumnos para anunciarles sus horarios. Ante esto, la profesora le dice que ‘un momento, a mis alumnos no les puedes hablar así, si quieres decirles algo vienes con un documento’”. Añadió.

Manifestó que, a partir de ese momento, la menor cambió. También indicó que su hija se identifica con la menor de 12 años que cayó del cuarto piso, ya que también pasa por lo mismo.

¿Cómo denunciar casos de bullying?

Si eres testigo o víctima de un caso de violencia o acoso escolar, repórtalo a través de la plataforma www.siseve.pe o a la línea gratuita 0800-76-888.