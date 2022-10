Desde hace 12 días se desconoce el número de muertes en el país

Van 12 días desde que se dejó de registrar el número de fallecidos por toda causa, lo que incluye la cifra de decesos por COVID-19. El problema se inició luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cancelara los accesos de los usuarios autorizados al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) ante las denuncias de irregularidades en la emisión de certificados de defunción.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, señaló en su presentación ante el Congreso que el lunes 24 se reanudaría el funcionamiento del Sinadef.

En efecto, ese día el Reniec comunicó que había activado a 14.155 usuarios válidos de los 37.880 mil que fueron enviados por el Minsa para acceder al sistema. No obstante, precisó que más de la mitad de los accesos solicitados presentaba inconsistencias, por lo que la lista se tuvo que remitir para su revisión y validación.

Javier Galdós, director de Registro de Identidad del Reniec, explicó en RPP que de acuerdo a la ley la certificación de defunción es un acto médico, por lo que solo puede ser hecho por este profesional; sin embargo, en la lista de usuarios compartida por el Minsa se encontró que algunos no tenían perfil de médicos, no habían colocado sus datos completos, etc.

Personajes políticos como Pedro Castillo y Keiko Fujimori figuraron como fallecidos en el sistema de Reniec. Foto: composición EFE/La República

Hasta el 13 de octubre, fecha de la última actualización que se hizo del Sinadef, se habían registrado 129.716 muertes por toda causa a nivel nacional.

Y de este número, 13.328 son decesos por COVID-19 correspondientes a este año, sostuvo el analista de datos Juan Carbajal, quien hace sus estimados con los datos abiertos del Minsa.

El dato

Inusual. Carbajal dice esperar que los registros pasen por una minuciosa “depuración”, ya que, según sus cálculos, los “falsos fallecidos” por toda causa suman cerca de 1.300 en todas las edades. También indica que hay un alza de decesos anormal desde fines de setiembre, sobre todo en los grupos de 18 a 29 años y 30 a 39 años, sin que el Minsa señale las causas de ello.