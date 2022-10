Madre de menor que cayó de cuarto piso llora y pide ayuda: “Es un milagro que mi hija esté viva”

Yaharia Puente, madre de la menor que cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros, se mostró conmovida al contar el estado de su menor hija y denunció que no recibe acompañamiento ni comunicación directa por parte de la institución educativa.

“Lo que me han dicho todos los médicos desde ayer (25 de octubre) es que es un milagro que mi hija esté lúcida. Cuando ella sufrió la caída y me dieron la noticia, yo me imagine lo peor, pensé que estaba muerta. Gracias a Dios, ella está estable, pero está luchando por su vida, es una situación muy grave”, manifestó.

Asimismo, precisó que ella ni el padre de la menor, Jaime Carbajal, tenían conocimiento de que su hija era víctima de bullying en la escuela.

“Nunca dijo ‘no quiero ir al colegio porque me pasa esto (bullying)’, solo nos decía que no quería ir. Nunca pensé que era por cuestiones de acoso escolar. Recién nos hemos enterado ahora que le hacían comentarios acerca de su contextura, estatura y cabello. En un momento, ella le contó a su amiga que ya no podía más”.

También, refirió que la profesora, al enterarse de un caso de ‘bullying’, reaccionó diciendo “a ese que te está haciendo ‘bullying’ le debe estar yendo mal”. “Como si estuviera aceptando ese tipo de acciones”, señaló.

Presunta negligencia por parte del colegio

La madre expresó que, hasta el momento, ningún representante del colegio se ha comunicado directamente con ella y que, desde un inicio, la institución educativa no se hizo responsable de los gastos médicos.

“El colegio no nos ha brindado los registros de las cámaras de seguridad para poder constatar realmente qué fue lo que pasó”, agregó.

Además, refirió que el día del accidente su hija no ingresó a la institución educativa por dos horas y nadie se percató ni les avisó sobre ello.

“A ella la lleva una movilidad. El 25 de octubre la deja en el colegio, sin embargo, mi hija no ingresa. Después de dos horas, recién va a clases y luego sube al cuarto piso. No sé por qué nadie nos avisó que ella no había ingresado en el horario regular y tampoco por qué permitieron que subiera a ese nivel”, expresó.