Mujer víctima de abuso sexual en la Fuerza Aérea sigue buscando justicia 14 años después

A 14 años del caso, y desde Bélgica, Diana Bazán Hidalgo continúa buscando justicia. Ella fue víctima de abuso sexual en la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú cuando era cadete de primer año. El Poder Judicial determinó que los acontecimientos se llevaron a cabo cuando ella cumplía su labor militar y ahora busca recibir una pensión digna.

El hecho sucedió el 15 de diciembre del 2007 y fue perpetrado por el entonces alférez Jesús Ferreyra Gala. Meses después de realizar la denuncia, fue dada de baja tras intentar quitarse la vida por un cuadro de depresión y ansiedad.

“Me encontraba de servicio dentro de la escuela, en plena función, y esta persona irrumpió en mi cuarto. Esa fue una etapa bien dura para mí. Como toda persona, todo chico que ingresa con una ilusión de servir a mi país”, relató en entrevista con ATV.

La agraviada asegura que, cuando denunció el abuso sexual, no recibió apoyo de su institución. Incluso tres meses después de haber comunicado lo sucedido, su agresor fue ascendido al grado de teniente, mientras que ella comenzó a ser víctima de hostigamiento .

“En ningún momento me ofrecieron algún tipo de ayuda. Me acosaban los cadetes de grado superior. A mi promoción la hacían salir fuera de la rutina para empezar a hacer ejercicios en forma de castigo, gritando mi nombre”, manifestó.

Asimismo, declaró que fue internada, sin conocimiento de sus padres, en el área de Psiquiatría del hospital de la Fuerza Área, donde la tenían no solo dopada, sino también alejada de sus parientes. “Ellos no podían irme a ver y todo el día dormía porque me tenían con pastillas”, contó.

Según una resolución de la FAP, la causa de su baja fue intento de suicidio . En el texto se constata que la mujer presentó “lesiones intencionalmente autoinfinglidas por fármacos sedantes hipnóticos” y que esta situación no se desarrolló durante el servicio.

Tiempo después, su agresor, el teniente Jesús Gala, fue expulsado de la institución y acabó siendo sentenciado a 12 años de cárcel en el 2018 . El Poder Judicial concluyó que el exmilitar aprovechó su jerarquía para abusar sexualmente de Diana. Actualmente, se encuentra internado en el penal de Ica.

Respuesta de la Fuerza Aérea del Perú

El general Juan Santivañez, jefe de informaciones de la entidad, comentó para ATV que, en ese entonces, “la Junta de Sanidad determinó que ella, para la vida militar, no estaba apta psicofísicamente”.

Sin embargo, el Poder Judicial decidió anular la antigua resolución en enero de este año y resolvió que el retiro fue realmente causado por un cuadro ansioso depresivo. Se estableció, además, que esta condición fue ocasionada directamente por la violencia sexual cometida por un miembro de la escuela durante el tiempo en que era cadete.

Finalmente, ante el pedido de una retribución económica, Santivañez aclaró que esto no será posible sin una sentencia judicial . “Si el juez determinara que le corresponde una pensión, no dude que (se) le dará”, dijo.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.