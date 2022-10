Desabastecimiento de GLP EN VIVO: se reportan largas colas en La Pampilla para conseguir combustible

Se reportan largas colas de camiones que buscan abastecerse de GLP en la refinería de la Pampilla, en Ventanilla. Conductores aseguran que PetroPerú no tiene combustible y que más personas estarían viniendo desde otras provincias para conseguir gasolina.

Carlos Torres, uno de los transportistas varados en este punto, comentó para La República que sus colegas no han logrado conseguir petróleo en los centros de Talara (Piura), Eten (Lambayeque), Salaverry (La Libertad) y Mollendo (Arequipa).

“Hay por lo menos entre 350 a 400 unidades. No es normal el desabastecimiento (...) genera un colapso y un problema para nosotros los ‘cisterneros’. Ahorita no hay combustible en Petroperu, en Conchan , en Callao. En provincia no hay”, explicó.

Desabastecimiento de GLP EN VIVO: últimas noticias de la escasez de combustible 11:55 ¿Cuánto está el gas natural en Lima? - Grifo Repsol en la av. Nicolás Arriola: S/ 1,49 - Grifo Repsol en la av. Nicolas Dueñas: S/ 1,49 - Grifo Repsol en la av. Iquitos: S/ 1,49 - Grifo Gazor en la av. Isabel la Católica, esquina con jirón abtao 1007: S/ 1,50 - Grifo Diana en la av. México 700: S/ 1,50 - Grifo San Ignacion en la av. Venezuela 4647: S/ 1,50

¿De cuánto es la demora?

El chofer aseguró que, en una jornada habitual, la facturación y carga de gasolina se podía demorar aproximadamente una hora y media, pero ahora espera tardarse alrededor de 48 horas en completar el recorrido.

“Estamos muy estresados, estamos apretados y esperando a poder avanzar. En un día normal Petroperú factura entre 150 a 200 carros; hoy, se triplica. Valero y Pampilla nos están ofreciendo (este producto). Son los únicos. Si no hubiera estas dos plantas, Perú no tendría combustible”, sentenció.

“Hay demasiadas unidades, el despacho es lento. Yo tengo trabajando 12, 13 años y nunca he visto esto”, expresó Alex Caqui, otro de los afectados.

Para tener más información sobre grifos y costos de GLP, puedes visitar la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)