Bullying en colegio Saco Oliveros: últimas noticias sobre la menor que cayó del cuarto piso en Ate

El último 25 de octubre, una menor de 12 años de edad cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros, ubicado en Salamanca, en Ate. Según declaraciones del padre de familia, él sospecha que ella fue empujada por sus propios compañeros, ya que sufría de bullying.

El progenitor relató que la estudiante fue trasladada al hospital Almenara para recibir el tratamiento oportuno; sin embargo, ellos aún no hallaron cama uci. Al pasar las horas, el director del nosocomio se pronunció y aseguró que ya están atendiendo a la afectada, pero su pronóstico aún es reservado. Conoce cómo va la situación de la menor.

Bullying en colegio Saco Oliveros: últimas noticias sobre la niña de 12 años que cayó desde cuarto piso en Salamanca 12:56 Indecopi investiga al colegio Saco Oliveros por presunto caso de bullying El Indecopi anunció el inicio inmediato de una supervisión al colegio Saco Oliveros. Como parte de las diligencias se indagará sobre los hechos ocurridos, así como las acciones que se encuentra adoptando la institución educativa para dar atención inmediata al caso. En caso se halle culpabilidad se podría imponer una multa de más de 2 millones de soles. 12:49 EsSalud se pronuncia sobre el estado de salud de la menor El gerente de la Red Prestacional Almenara, Jorge Amorós, indicó que la menor permanece en UCI. “(La menor tiene) politraumatismos, varias fracturas a nivel de columna dorsal, fractura de pelvis, fractura de fémur, tiene una contusión pulmonar. Se está haciendo descarte de un traumatismo abdominal cerrado, una anemia aguda, que ya fue compensada”, declaró a los medios e comunicación.. 12:46 Padre denuncia que su hija, víctima de bullying, cayó desde el cuarto piso en colegio Saco Oliveros Jaime Carbajal denunció que su hija de 12 años se encuentra grave tras sufrir una caída desde el cuarto piso del colegio Saco Oliveros. El ciudadano sospecha que lo sucedido no fue un accidente y que la menor fue empujada por sus compañeros de aula, ya que era víctima bullying.

Colegio Saco Oliveros no se pronuncia

Hasta el momento, el colegio Saco Oliveros no brindó declaraciones sobre el hecho. Asimismo, la Defensoría del Pueblo mencionó que ya habían contactado con la institución y que darían una respuesta a la brevedad.

¿Cómo sucedió el caso en Saco Oliveros?

El padre contó que él se enteró de la caída de su menor hija alrededor de las 11.00 a. m. de este 25 de octubre. En esa línea, las autoridades de la institución supieron gracias a la alerta de un vecino de la zona.

“No, nadie vio, y es negligencia del colegio. No había personal de seguridad, no había auxiliares en los pasillos. ¿Cómo pueden permitir que una niña llegue hasta un cuarto piso en pleno horario de clases? Ella ha sido víctima de bullying, porque lo que yo me he percatado a raíz de esto es que se estaban burlando de ella”, acotó.

