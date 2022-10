Puno: San Román celebra 96 años con protestas

El 96 aniversario de la ciudad de Juliaca se celebró ayer. El día inicio con protestas de parte de los obreros de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca. Los trabajadores cuestionaron al alcalde de Juliaca, David Sucacahua por no mejorar las condiciones laborales de estos servidores.

“Las condiciones laborales son precarias. No tenemos un seguro de salud. Exponemos nuestras vidas manteniendo la ciudad limpia y no nos reconocen. No respetan nuestras ocho horas de trabajo”, dijeron los quejosos.

La medida de protesta se realizó ayer en el frontis de la iglesia de la plaza de armas. La protesta concluyó, minutos antes de que iniciara la Misa Te Deum por el aniversario. En la cita estuvieron el alcalde, además de otras autoridades civiles y militares. Estas luego fueron parte del izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Juliaca, sesión solemne, entre otros.

Sobre la protesta de los trabajadores, el alcalde David Sucacahua, evitó pronunciarse. En su discurso por aniversario, se limitó a señalar que en los próximos días se conocerá la empresa que ejecutara el proyecto de agua y alcantarillado. La obra beneficiará a 200 urbanizaciones de la ciudad.

Asimismo, dijo que se utilizó el 60% de presupuesto del municipio para pavimentar calles y avenidas. En el tema de seguridad, expreso que construirán el cuartel de serenazgo, con la finalidad de mejorar el servicio.