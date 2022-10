La carta que dejó Pamela Cabanillas antes de asegurar que se entregaba a la justicia italiana

Pamela Cabanillas, la joven de 18 años que estafó a miles de personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee en Lima, publicó en sus redes sociales un video en el cual decía que se entregaría a la Policía italiana, pero hasta el momento no hay un informe oficial de las autoridades europeas avisando de su detención.

Asimismo, dejó en su cuenta de Instagram una carta escrita a mano en la que detallaba que el 24 de octubre se entregaría voluntariamente a la justicia europea para que sea reportada al Perú.

“Decido entregarme voluntariamente a las autoridades europeas dando cuenta que se me acusa de ser cabecilla de la organización criminal Los QR de la Estafa, y de haber ganado 2 millones de soles. Acusación (que) es mentira”.

“Si me pasa algo, los únicos responsables son las personas que mencionaré en el comunicado que subiré”, escribe la joven, que culmina disculpándose con las personas afectadas y su familia.

Carta Pamela Cabanillas. Foto: @cabanillas_pamela/IG

En el comunicado que ella postea en su cuenta, menciona las razones por las cuales no se considera culpable del delito que se le acusa. Asimismo, denunció que es víctima de amenazas por parte de quien sería el verdadero cabecilla de la banda criminal, de la cual ella afirma no ser parte.

“Mi persona no estafó con 2 millones de soles, como se pretende atribuirme. Yo no conozco a ninguna de las personas con las cuales me vinculas. Es totalmente falso. Yo no soy cabecilla de ninguna banda ni formo parte de una red criminal”, afrima.

Acusa a otras personas

Cabanillas también señaló a quienes serían los “verdaderos” responsables de la estafa, pues afirma que lo único que ella hizo fue vender las entradas a “revendedores” que las dejaban a un monto mayor que el precio original.

“Cada entrada se las dejaba desde 300 soles hasta 800. Que terceros hayan vendido cada una a más de 1.000 soles ya no es problema mío”.

Asimismo, manifestó su molestia por toda la información que se ha compartido de ella y afirmó que también tiene derechos.

“Acepto mi error y pagaré por mis actos, pero no aceptaré que se me culpe de ser cabecilla de algo que no tengo conocimiento”, manifestó en su comunicado publicado en Instagram.

En cuanto a nombres, señaló a Alberto Ramírez como el revendedor que ganó más que ella en toda la venta. “Ahora me echa la culpa cuando él también salió beneficiado en todo”.

También dijo que Cristian Valcárcel la ayudó a vender con la condición que le pague la orquesta para su fiesta de cumpleaños, muy aparte de los más de 100 soles que se llevaba por cada entrada.

“Diego Zurek González vendía hasta el doble del costo real. José Carlos Cornello ganaba más que yo misma, y Nayeli León (prima de Cristian Valcárcel) amenaza en lastimar a mi familia”, acusa Cabanillas.