“Esta vez no serán estafados”: Pamela Cabanillas sigue burlándose y ahora promociona conciertos

Pamela Cabanillas Soley, la joven de 18 años que estafó con entradas falsas del concierto de Daddy Yankee, volvió a involucrarse en la venta de tickets para ingresar a eventos.

En el video difundido por la cuenta de Twitter @ChacoteroPeru se le puede ver a la mujer invitando al público al concierto del grupo Guinda, purita calidad, en Milán.

“¡Ciao, Milano! Este 5 de noviembre no se olviden de asistir al concierto del grupo Guinda en el local Ritmos del Perú. Esta vez no serán estafados y si sigo libre, nos vemos ahí. Se los dice su ‘Mommy Yankee’”, se escucha en el video.

El evento que se realizará en Milán también celebrará los 44 años de vida artística del grupo Guinda y contará con Kevin y la Classe como orquesta invitada.

Concierto grupo Guinda en Milano. Foto: Facebook

Cabe recordar que, Cabanillas Soley anunció que se entregaría a la justicia en Europa. Según sus declaraciones, no obtuvo S/ 2 000 000 por vender entradas falsas para conciertos de artistas internacionales en Lima, sino más bien alrededor de S/ 100.000 a S/ 150.000.

“Yo no tengo, por eso pido a las autoridades, así como a los bancos, que por favor vean mi reporte bancario, al BCP, al Interbank, al BBVA, que vean mis reportes bancarios, porque yo no tengo esa cantidad, no ha entrado a mi cuenta”, afirmó a un dominical.