Todo para ver a Bad Bunny: fanática se autolesiona el pie para ir a concierto: “Jefita, por favor, perdóneme”

Para ir al concierto de Bad Bunny del próximo 13 y 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, hay acciones insólitas que los seguidores peruanos del ‘Conejo Malo’ hacen, tal como lo confesó una fanática del trapero puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, que se autolesionó para pedir descanso médico en su trabajo y conseguir una entrada al “World hottest tour”.

Mientras la aficionada del cantante de “Tití me preguntó” estaba acampando afuera del Estadio José Díaz, fue consultada por las cámaras de LR+ sobre su estancia nocturna. “Voy cuatro días durmiendo aquí”, afirmó la fan.

Si bien detalló que su artista preferido es Harry Styles, grande fue la sorpresa cuando confesó que para darse un tiempo en la cola y detener sus estudios y labores tuvo que dañarse una extremidad.

“Me autolesioné. Me lancé de las escaleras para que se me rompa el pie (...). Sí, sí estoy mal, tengo licencia. Tenía yeso, pero, como no podía caminar bien, me lo tuve que quitar para poder estar aquí”, reveló.

Ciudadanas hacen cola afuera del Estadio Nacional de Lima para conseguir entradas. Foto: Vanessa Sandoval/URPI-GLR

Al señalar la zona de su pie lesionado, la ciudadana aseguró: “Gracias a Dios, solo se me rompió un dedo, pero no todo el pie”.

Asimismo, cuando se le consultó por el mensaje que le transmitiría a su empleadora, muy emocionada aseguró: “Jefita, por favor, perdóneme, yo no quería hacerlo”.

Bad Bunny rompió récord con su segundo álbum, “YHLQMDLG”

El cantante Bad Bunny hizo historia con su segundo proyecto, “YHLQMDLG”, que debutó en la posición 2 del Billboard 200.

El trapero puertorriqueño consagró esta obra como el álbum en español con la posición más alta en la lista principal de todos los géneros. El artista celebró el momento histórico con una publicación de Instagram y agradeció a sus seguidores por el apoyo a su obra.