“Estamos abandonados en Chiclayo”: vecinos reclaman a Marcos Gasco por obra inconclusa

Varios vecinos del pueblo joven Ricardo Palma del distrito de Chiclayo (región Lambayeque) conversaron este martes 25 de octubre con La República para denunciar que la paralización de trabajos de mejoramiento de las vías en su sector viene siendo un grave problema. Ellos denuncian que hace meses se abandonó la obra en dicha zona y no pueden realizar sus actividades diarias.

Ya el 13 de octubre de este 2022, este diario había informado que el 1 de agosto la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) decidió resolver el contrato de ejecución de la obra Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el pueblo joven Ricardo Palma, según la resolución de Gerencia Municipal n.° 388 -2022-MPCH/GM. La justificación de la decisión del municipio fue que el Consorcio Maison 1 cayó en varias oportunidades en atraso por debajo del 80% del avance físico programado acumulado.

“Meses ya lleva, desde inicios de junio. No hay maquinaria. Iniciaron la primera parte, lo dejaron un tiempo. Luego regresaron y ahora no siguen con los trabajos. En vez de continuar el proyecto, todo está cada vez más difícil ”, señaló a este diario el dirigente Edison Saguma, presidente de la Junta Vecinal del pueblo joven Ricardo Palma.

Este diario realizó un recorrido por Ricardo Palma y observó varias zonas que han quedado en estado incipiente de ejecución, así como sectores que también representan un elevado riesgo para la seguridad de los transeúntes. Una vecina cayó en una de las vía del pueblo producto de la remoción del terreno.

“Creo que si no intervenían y dejaban trabajos inconclusos, estaríamos mejor. Hemos podido conocer que la empresa que obtuvo la buena pro no tenía solvencia económica y que no habría presentado cartas fianzas. A pesar de estas irregularidades, la municipalidad adjudicó el proyecto a una empresa con varias observaciones y, ahora, los vecinos padecemos todas estas irregularidades”, agregó Saguma.

Ricardo Palma ya tiene más de 50 años de fundación y se ha convertido en el núcleo de desarrollo marcado por la presencia de centros comerciales y universidades privadas; sin embargo, su estado deja mucho que desear por la desidia de las autoridades.

“Estamos abandonados en Chiclayo hace meses por las autoridades. Se sobrentiende que esta obra debía culminar en 200 días, pero esto no es así. Es muy lamentable la decisión de las autoridades”, comentó otra vecina.

Este diario buscó la versión de la MPCH, a través del responsable de Imagen Institucional Henry Vásquez Limo; sin embargo, no encontró respuestas a las llamadas telefónicas efectuadas por este diario.

Según documentación a la que accedió La República, el 16 de diciembre, la comuna de Chiclayo suscribió contrato con el Consorcio Maison 1 para la ejecución de la referida obra en el pueblo joven Ricardo Palma, por un monto de S/ 4 761 109,95, y por un plazo de 210 días calendario. Es así que los trabajos se iniciaron en enero de 2022.

Semanas antes, el 4 de noviembre de 2021, la comuna provincial de Chiclayo contrató a la empresa Pasco Asociados SAC para la supervisión y liquidación del mencionado proyecto, por un monto de S/ 196 633,85, y por un plazo de 240 días.