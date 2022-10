Tumbes: DRE financió combustible de 44 vehículos particulares durante 4 meses

Siguen los problemas en la Dirección Regional de Educación (DRE) de Tumbes. Esta vez, la Contraloría General de la República detectó que dicha institución pública financió el combustible de 44 vehículos particulares desde marzo hasta junio del 2022, para lo cual desembolsó S/ 9.455.

El informe n.° 005-2022-OCI/0747-SOO precisa que la DRE solo cuenta con tres camionetas y dos motocicletas sin placas, estas últimas donadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). Sin embargo, los gastos de combustible incluyen a otras unidades, lo que generaría que los recursos públicos sean utilizados para un fin distinto a la norma.

“El mismo director de Abastecimiento de la DRE Tumbes indicó que no ha contratado servicios de vehículos (…). No obstante, se detectó que la entidad habría pagado en marzo, abril, mayo y junio del 2022, los montos de S/ 1.151, S/ 2.801, S/ 2.309 y S/ 3.464, respectivamente, por el consumo de combustibles a unidades móviles que no formarían parte de su flota”, señala el informe.

Pero esta no es el única situación adversa que expone el documento de Contraloría, sino que, además, los moto lineales sin matrícula son empleadas para entregar documentos pese a que no cuentan con la documentación en regla, lo que propiciaría el riesgo de que se impongan sanciones y multas, situación que vulneraría el principio de legalidad de la correcta administración pública.

El informe de orientación de oficio fue comunicado al director regional de Educación de Tumbes con la finalidad de que se implementen las acciones preventivas o correctivas que correspondan.