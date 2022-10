Paro de transportistas: ¿qué se sabe de la nueva medida que anunciaron gremios de carga pesada?

Más de una decena de gremios de transportistas de carga pesada anunciaron que iniciarán un nuevo paro indefinido a lo largo de todo el territorio peruano. A través de un documento firmado por los dirigentes del sector, los grupos representativos de la alianza nacional explicaron que estuvieron dispuestos a dialogar con el actual Gobierno de Pedro Castillo durante 15 meses; sin embargo, su pliego de reclamos no tuvo respuestas por parte de las autoridades.

Asimismo, los camioneros responsabilizaron al Congreso de la República, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a los ministerios de Economía y Finanzas, de Energía y Minas, y de Transportes y Comunicaciones, por la paralización del sector de transporte terrestre de carga a nivel nacional.

“Habiendo presentado propuestas analizadas en diferentes reuniones de trabajo con las autoridades de los ministerios y del Congreso. Habiéndose comprometido la autoridad en resolver en el menor plazo la solución de la problemática del transporte de carga, compromisos en su mayoría incumplidos, pese a que es un servicio público que afecta directamente al alza de costos de la canasta familiar”, se lee en la misiva.

Entre los motivos de la paralización que exponen los transportistas, se encuentra el “incremento de los costos operativos y la competencia desleal extranjera con los generadores de carga nacional, que va en desmedro de la calidad de vida de toda la ciudadanía.”

“Hay indiferencia por parte de las autoridades ante la difícil situación que atraviesa el transporte terrestre de carga y mercancías, la cual nos obliga a reiniciar una paralización indefinida”, precisa el texto.

Paro de transportistas de carga pesada: ¿Qué exigen los gremios?

En diálogo con La República, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada, Javier Marchese, indicó que esta nueva medida responde al pliego de reclamos que aún no fue resuelto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni por el Estado.

Los transportistas de carga pesada continúan con la devolución de la condición de servicio público, reserva de cargas para los camioneros regionales, la regulación de la competencia desleal que representan conductores de Bolivia y Ecuador.

De acuerdo con Marchese, el único punto en el que se logró un acuerdo es la devolución del 40% de los peajes.

¿Cuándo iniciará el paro de transportistas de carga pesada?

Por el momento, los gremios no anunciaron una fecha oficial; sin embargo, adelantaron que este martes 25 de octubre tendrán una mesa de trabajo con representantes del MTC para dialogar y llegar a un acuerdo. No obstante, de no obtener respuestas favorables, anunciarán la fecha del paro nacional.