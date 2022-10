Pamela Cabanillas: “Yo no soy la cabecilla de ninguna banda, yo he hecho sola las cosas”

Pamela Cabanillas Soley, la joven que estafó a cientos de personas que deseaban acudir al concierto de despedida de Daddy Yankee, rompió su silencio y habló desde España.

Ella relató que no pertenecería a la banda criminal Los QR de la Estafa, tal y como lo informó la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, recalcó que el delito lo cometió sin ayuda.

“Yo no soy cabecilla de ninguna banda (...). Yo he hecho sola las cosas. Yo sola estafé a la gente (...). Yo sola me he gastado la plata de la gente”, dijo a ATV Noticias.

Asimismo, en varias oportunidades intentó precisar que su familia no estaría involucrada. En un inicio, el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, señaló que Juan Cabanillas Guerra, padre de Pamela, también sería una de las cabezas de esta red de estafas. No obstante, este mencionó que, por motivos familiares, no tiene contacto con ella desde hace meses.

“No tengo conocimiento del paradero de mi hija. Yo estoy separado de su madre y, desde que Pamela cumplió 18 años, en marzo, yo ya no he podido tener un contacto directo con ella. Más bien, me gustaría poder ubicarla y conversar con ella, yo no sabía nada de esto que ha pasado”, refirió a la prensa.

Por otro lado, Cabanillas explicó que los boletos falsos fueron vendidos entre 300 y 800 soles a personas dedicadas a la reventa, razón por la que asegura no haberse enriquecido con 2 millones de soles.