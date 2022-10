Pamela Cabanillas: ¿devolverá dinero que recaudó tras estafar con entradas en concierto de Daddy Yankee?

Pamela Cabanillas Soley, una joven de 18 años que estafó con entradas falsas en el concierto de Daddy Yankee, aceptó su delito. Asimismo, la presunta líder de los Los QR de la Estafa tuvo una entrevista para Panorama desde la clandestinidad en Europa.

En esta nota de La República te contaremos si devolverá todo el dinero a los afectados.

¿Pamela Cabanillas devolverá o no el dinero tras estafar a peruanos con entradas a conciertos?

Pamela Cabanillas en una entrevista en Panorama indicó que no devolverá el dinero porque ya no lo tiene. “Lamentablemente, no van a poder recuperar su dinero porque yo me lo he gastado. (…) No, no cuento con el dinero”, manifestó.

La joven de 18 años afirmó que gastó el monto en zapatillas y ropas caras, además de almuerzos y cenas en restaurantes. “Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas”, sostuvo.

En tanto, negó que haya ganado más de 2 millones de soles y recalca que recibió entre 100 a 150.000 soles.

Incluso, reveló que esta modalidad de estafa fue realizada en los conciertos de Bad Bunny, Karol G y Coldplay.

Pamela Cabanillas anunció que se entregará a la justicia europea

Pamela Cabanillas Soley anunció que se entregará a la justicia en Europa. Según sus declaraciones en Instagram, ella indicó que no estafó con los 2 millones de soles. Asimismo, mencionó que desconoce a los implicados de la organización criminal Los QR de la Estafa.

“No voy a decir fecha exactamente, pero sí lo voy a hacer (entregarse a las autoridades)”, acotó. Por otra parte, la acusada aceptó su error.

“Yo he defraudado a muchas personas que querían ver a Daddy Yankee. Mucha gente me dijo que era su cantante favorito y yo no tuve compasión con las personas. Estafé sin compasión a las personas para que vean a Coldplay, Bad Bunny y otros (...) Acepto mi error y sé que debo pagar las consecuencias de mis actos, pero estoy siendo amenazada por personas que no conozco. En todos los canales salgo como cabecilla de una organización criminal, lo cual niego rotundamente”, agregó.

Además, la joven expuso que sus padres desconocían que realizaba este tipo de acciones negativas. “Dejó claro que, desde que cumplí 18 años, yo me retiré de mi casa, ya no vivo desde el 25 de marzo”, dijo.

Modus operandis de Pamela Cabanillas, según PNP

Según la División de Lucha contra Estafas de la Policía Nacional del Perú (PNP), estos sujetos compraban un par de entradas verídicas para el concierto de Daddy Yankee y luego copiaban el código QR para generar más tickets falsos.

“Ellos tienen entradas que son auténticas, han utilizado la información del QR como del código de barras. A través de influencers y, para que puedan generar certeza de que ellos están tercerizando la venta de estas entradas, es que las han ofrecido mediante las redes. Se ha producido la venta fraudulenta hasta en 75 oportunidades”, finalizó el coronel PNP Manuel Cruz.