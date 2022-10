¿Cuánto dinero recaudó Pamela Cabanillas tras estafar a peruanos con entradas para Daddy Yankee?

Pamela Cabanillas, luego de estafar a miles de peruanos con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, ha declarado, desde la clandestinidad, que no ganó 2 millones de soles con la venta de los tickets fraudulentos, como se informó inicialmente.

Si bien ella reconoce que las denuncias policiales son ciertas, ha negado haber obtenido este monto y además, asegura que no pertenece a una organización criminal.

¿Cuánto recaudó realmente?

Desde España, Cabanillas brindó una entrevista para Panamericana, donde aseveró: “Pido a las autoridades, así como a los bancos que por favor vean mi reporte bancario del BCP, Interbank, BBVA. Esa cantidad no ha entrado a mi cuenta”.

Cabe resaltar que, días atrás, a través de una transmisión en vivo en Instagram, ella aclaró también que no conoce a las personas con las que ha sido vinculada en la denuncia policial, por lo que no sería la líder esta red de fraude.

¿Devolverá lo robado?

Pamela afirmó al mismo medio que no será posible devolver a los afectados el monto sustraído . “Yo no cuento con el dinero. Hoy día tú me depositas a mi cuenta 5.000 soles, yo ese mismo día lo saco del banco y me lo voy a gastar (...) comprándome ropa, saliendo a comer, tomando”, explicó.

¿Quiénes serían sus cómplices?

De acuerdo a las diligencias de la PNP, los coordinadores de esta red serían Franco Patiño Guerrero y Adriana Urresti Sánchez Moreno, quienes se encuentran fugados en Colombia.

En la última fila de este esquema también se ha sindicado a conocidos influencers, aunque algunos de ellos han declarado ser víctimas y no cómplices.

Ese es el caso de Cristian Miranda Valcárcel, quien manifiesta no haberse quedado con el dinero ganado por la venta de tickets falsos y que tiene los váuchers para probar transferencias a Pamela Cabanillas de aproximadamente 20.000 soles.

¿Se entregará a la justicia?