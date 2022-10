Miraflores: familia dará recompensa de S/ 2.000 por encontrar a mascota que escapó de veterinaria

Patricia Sotomayor se encuentra en búsqueda de su perrita que se escapó de una clínica veterinaria, en el distrito de Miraflores.

“La llevé para un tratamiento, al día siguiente la iban a operar y me di con la sorpresa que ya no estaba, que se había escapado”, contó la dueña del can en Panamericana Televisión.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que la mascota , llamada Molly, salió del lugar. Luego, un trabajador intentó atraparla, pero la pequeña se fugó por las rejas y, desde ese momento, no tienen ninguna información de la poodle.

“Al recogerla me di con la sorpresa que no estaba. Si la encuentran, por favor, llámenme. Molly es una poodle con orejitas negras, su hocico también tiene manchas negras y su cuerpito es color crema”, indicó Patricia.

El can se perdió el último viernes 1 de octubre en la avenida Diez Canseco. Desde entonces, Patricia y su familia recorren las calles y avenidas del distrito pegando afiches en los postes.

Si alguna de las personas lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los siguientes números: 991 915 639 o al 991 915 930 y preguntar por Patricia Sotomayor.