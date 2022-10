Director estrena tráiler de documental sobre Alan García y lo amenazan de muerte

El director de cine Ernesto Carlín ha denunciado haber recibido amenazado de muerte luego de estrenar el tráiler de su último documental “Justicia Para Alan”. En entrevista con La República, afirmó que tuvo dificultades para presentar la denuncia policial, pero que ya ha solicitado garantías para su vida.

Según su declaración, a través de una llamada telefónica de un número desconocido, un supuesto comandante guerrillero, de nombre José Antonio Torres, le aseguró que iba a colocar una bomba afuera de su domicilio .

“Yo asumo que es un nombre falso, que ha usado el nombre de un compañero del partido que no tiene nada que ver. Después colgué”, explicó.

¿Cuál ha sido la respuesta de la Policía?

El periodista comentó que después de este hecho, se dirigió a la comisaría para presentar la denuncia y las pruebas correspondientes, pero los oficiales le dijeron que no podían hacer nada hasta recibir una orden de Fiscalía.

“Me querían desanimar a poner la denuncia. Llamé a mi abogado y él habló con ellos porque no querían hacer nada . En la subprefectura de Miraflores me dijeron que en una semana me iban a llamar para darme las garantías y que se iban a buscar los presuntos responsables”, relató.

‘Justicia para Alan’ sería el segundo documental de Ernesto Carlín, luego de ‘1214: No tememos a los cobardes’. Foto: Archivo LR

¿Quiénes podrían estar detrás?

Según el cineasta, los causantes podrían ser personas que no estarían de acuerdo con su trabajo periodístico.

“[Podría ser] gente que no le gustó el documental ‘1214: No tememos a los cobardes’, donde hablamos de víctimas apristas asesinadas por Sendero Luminoso, o que se habrá sentido aludida por ‘Justicia para Alan’. Se habrán averiguado mi teléfono. No sé si se han juntado las dos cosas, han aprovechado el momento que estamos promocionando otra película para asustarme”, estableció.

¿De qué trata el documental?

En palabras de Ernesto, su nuevo largometraje es un producto que pretende presentar una visión sobre hechos que sucedieron en los últimos meses de vida de Alan García y que para los apristas han causado sospechas, como el recordado intento de detención del exmandatario.