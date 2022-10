Chiclayo: director de hospital Las Mercedes niega negligencia durante visita de congresista

Durante una visita inopinada de la congresista Marleny Portero López al hospital Las Mercedes de Chiclayo, realizada el último sábado 22, la parlamentaria denunció una supuesta falta de atención contra una paciente que en ese momento se encontraba en emergencia por una infección a la rodilla. Ante esto, las autoridades del nosocomio salieron a rechazar las acusaciones.

En conferencia de prensa este lunes 24, el director del hospital Las Mercedes, Elmer Delgado Senmache, aseguró que asistieron a la paciente, pero que esta necesita ser trasladada al Hospital Regional de Lambayeque para que siga su tratamiento. El médico indicó que las convulsiones que presentó la mujer en presencia de la congresista se desprenden de un “cuadro psicosomático”.

“Según la historia clínica, se habla de cuadros conversivos, es decir, la paciente psicomatiza. En otras palabras, ella tiene un problema externo y lo interioriza. Lo que digo es que eso no es una convulsión, porque en un episodio como ese el paciente no puede gritar y no le pasa con alcohol, porque se trata de un daño en el cerebro” , manifestó Delgado Senmache a la prensa.

Seguidamente, el director del hospital negó que el personal se haya “escondido” en sus oficinas para evitar brindar la atención, como expresó la fiscalizadora en videos difundidos en redes sociales, sino que prestaban asistencia a pacientes en situación grave. “No había necesidad de llamar al especialista porque son cuadros que los repite la paciente, inclusive, a diario”, agregó.

Delgado Senmache aceptó que el establecimiento que conduce tiene carencias de recursos humanos y precariedad en los diferentes servicios, pero que en este caso en particular no hubo falta de atención. Anunció que la mencionada paciente será sometida a una evaluación neurológica y psiquiátrica antes de gestionar su traslado al Hospital Regional de Lambayeque.

Piden sanción

Por su parte, la dirigente del Sindicato de Enfermeras del Hospital Las Mercedes, Blanca Burga Arce, reveló que presentarán un documento ante el Congreso para quejarse de la actitud que tuvo la parlamentaria en esta inspección. El gremio sostiene que se han visto afectados por las frases y calificativos que emitió Portero López con la expresión “todos escondidos como ratas”.