Joven que vendió entradas falsas se entregará a la policía de España

Pamela Cabanillas, la joven peruana de 18 años acusada de liderar una banda criminal que estafó a miles de personas con la venta de entradas falsas a conciertos, señaló que se entregará a las autoridades de España.

“No voy a decir fecha exactamente, pero de que me voy a entregar a las autoridades europeas, sí, lo voy a hacer”, anunció durante una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Además, publicó un comunicado en el que niega que se haya apoderado de más de dos millones de soles. “Yo no conozco a ninguna de las personas a la cual me vinculan. No soy cabecilla de ninguna banda ni formo parte de una red criminal”, se lee en la historia publicada en su red social hace un día.

No obstante, la policía tiene elementos que la señalan como cabecilla de la organización denominada ‘Los QR de la Estafa’. Los presuntos cómplices de la joven fueron identificados como Franco Patiño Guerrero (21) y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno (18), quienes huyeron hacia Colombia el pasado viernes 14 de octubre.

Según la PNP, Cabanillas habría engañado al menos a dos mil personas. La modalidad consistía en utilizar entradas auténticas del espectáculo de Daddy Yankee para generar boletos falsos. Luego buscaban a personajes conocidos en las redes sociales e influencers, a fin de que sean ellos quienes distribuyan las entradas y así generar confianza en las potenciales víctimas.

La joven explicó que los boletos falsos fueron vendidos entre 300 y 800 soles a personas dedicadas a la reventa, razón por la que asegura no haberse enriquecido con dos millones de soles. “Que los terceros hayan vendido cada entrada a más de 1.000 soles, eso ya no es problema mío”, sentenció.

Esta no es la primera vez que Cabanillas es acusada del delito de estafa. En julio habría obtenido de manera ilegal 14 mil soles al vender entradas para partidos de fútbol y los conciertos de Coldplay y Bad Bunny. “Estafé sin compasión a las personas a los de Coldplay, Bad Bunny y otros. Acepto mi error y sé que debo pagar las consecuencias de mis actos”, dijo.

Según la PNP, estas estafas se habrían logrado con la presunta participación del papá de Pamela, Juan Cabanillas Guerra. Ella niega que sus padres estén relacionados con las estafas.

Anteriormente, su padre señaló a La República no tener comunicación con su hija desde que cumplió la mayoría de edad.

Cabe precisar que la orden de alerta emitida por la Interpol contra los tres estafadores que arribaron a España y Colombia ya fue activada.

Datos

Red criminal. La banda denominada “Los QR de la Estafa” incluye a más de 19 personas.

Afectados. La PNP reveló que serían 7 mil los ciudadanos que se vieron agraviados. Solo ‘Los QR de la Estafa’ vendieron 2.000 entradas.