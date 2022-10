¿Qué pasó con Gabriela? Todo sobre el caso de la mujer que fue reportada como desaparecida

El último miércoles 19 de octubre, el país se paralizó por la desaparición de una mujer de 30 años que, según la denuncia de su madre, Rita Torello, se encontraba en trabajo de parto. Gabriela Sevilla salió de su casa en Surco con dirección a la Clínica Internacional ubicada en el distrito de San Borja a las 7.30 p. m. para dar a luz a su pequeña de nombre Martina.

Torello salió en todos los medios señalando que Gabriela rompió fuente en su departamento y que tuvo que acudir a la clínica sola porque sus familiares estaban lejos. Es así que en San Borja la esperaban sus padres, su pareja y otros integrantes de su familia, pero la mujer embarazada nunca llegó.

En ese momento, los Ministerios de Justicia y de la Mujer empezaron una movilización para encontrar a la mujer y a la bebé; asimismo, a través de redes sociales, miles de peruanos compartían la imagen sobre la desaparición.

“¡Ayúdanos a encontrarla!”, reza la frase con la que el Ministerio de la Mujer ha puesto en marcha el pedido de auxilio a través de las redes sociales para hallar “sana y salva” a Gabriela, y también a su bebé.

Gabriela Olga Victoria, de 30 años, desapareció el último 19 de octubre. Foto: Ministerio de la mujer

Luego, aproximadamente a las 9.00 p. m. del jueves 20, apareció una imagen del taxista que desplazó la fémina para llegar a la clínica. Además, la empresa Beat emitió un comunicado en el que señaló que ni Gabriela ni su pareja tomaron su servicio a la hora indicada.

Comunicado Beat

Ese día no se supo nada más de ella ni de Martina. No obstante, a las 6.00 a. m. del viernes, todos los medios de comunicación indicaban que Sevilla se encontraba en el Hospital Militar de Jesús María.

El general Manuel Lozada Morales, jefe de la Región Policial Lima, anunció que Gabriela fue hallada en el distrito de Villa María del Triunfo sin su recién nacida, donde se pudo contactar con sus familiares. Es así que pudo ser trasladada al Hospital Militar, donde los médicos a cargo la encontraron con una serie de golpes y en estado de shock.

“Ella apareció en VMT y de ahí se ha ido a la casa de un familiar. Ya se comunicó con sus padres y ellos la han llevado (al hospital)”, indicó el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Región Policial Lima.

Lozada agregó lo siguiente: “La señora está policontusa. Se descarta intoxicación por sustancia desconocida y antecedente de una gestación, es decir, ya no tiene el bebé”.

Tras unas horas desde su aparición, el ministro del Interior, Willy Huerta, en declaraciones a la prensa, señaló que Gabriela Sevilla no se encontraba en estado de gestación.

“Clínicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señora no estaba embarazada. Estoy dando información a través de los dos médicos del Hospital Militar después de hacer las revisiones”, aseguró.

Añadió que la mujer no colaboró con los procedimientos médicos y estuvo renuente para esclarecer las investigaciones.

En esa línea, el fiscal a cargo del caso de Gabriela Sevilla, Paulo Loayza, refirió que se evalúa una denuncia por el delito contra la fe pública.

“Se están haciendo las investigaciones definitivas. (Si), como dijo el ministro, no se habría registrado un embarazo, sería un delito contra la fe pública, pero eso todavía está en investigación”, expresó.

Horas después, en ese mismo sábado, la ministra de la Mujer, que en un primer momento contradijo la declaración de su par del Interior, respaldó su versión.

Tras salir del hospital Militar, Gabriela Sevilla Torello contradijo lo informado en el examen clínico médico en el que se concluye que no estaba gestando al momento de desaparecer.

“Quiero pensar que, como no terminaron de hacerme los exámenes, ellos piensan que no pudo haber un embarazo, según lo que dicen, a nivel genital o algo. No sé cómo funciona. Los exámenes de sangre y orina, ninguno me los llegó a hacer”, dijo a la prensa.

A su vez, manifestó a la prensa nacional que buscará a su bebé: “Tengo esperanza de que sí puedo encontrarla”.

Cabe precisar que el certificado legal del Ministerio Público reveló que ella no presentaba signos clínicos de gestación. Mediante redes sociales, el Instituto de Medicina Legal de la Fiscalía concluyó que la joven reportada como desaparecida no estaba embarazada.

Comunicado de la FIscalía.

El mismo sábado 22 a las 10.00 a. m. Sevilla Torello y su familia no asistieron a citación de la Dirección de Trata de Personas de la Dirincri para esclarecer la investigación sobre el embarazo. Por este motivo, se deberá establecer una nueva fecha. Hasta este punto, la titular del Midis también sostuvo que actualmente no hay ninguna búsqueda vigente para encontrar a Martina.

Este domingo 23 se supo que la pareja de Gabriela Sevilla, Ramiro Gálvez, rindió su manifestación en la Dirincri el pasado jueves 20. Fuentes de La República señalaron que el hombre se puso a llorar y, tras charlar con miembros de la PNP, se dio cuenta de que había sido engañado con el embarazo.

“Según dice, cuando Ramiro vino aquí a declarar a la Policía el jueves contó cómo era su relación con Gabriela. No dormían juntos. Ella guardaba su distancia. No dejaba que le toque mucho la panza. Entonces, parece que ha ido atando cabos con la Policía y dice que comenzó a llorar. Estuvo hecho un mar de lágrimas adentro. Parece que ahí recién se dio cuenta de que le habían mentido con el embarazo. Cuando iba a sus citas, le decía que por protocolo solo debía entrar ella y finalmente se iba a atender a cualquier especialidad y no al obstetra o ginecólogo”, contaron las fuentes.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431 8140; 330 7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.

Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.