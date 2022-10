Examen de San Marcos: postulantes denuncian que no pudieron descargar carné para rendir prueba

Postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) han denunciado que, debido a fallas en el sistema virtual, no pudieron descargar el carné que les iba a permitir rendir el examen de admisión.

“Hace tres días yo ingresé a la página de la OCA y no pude descargar mi carnet, ayer también lo mismo. No nos dan la facilidad. Se supone que hasta un día antes se puede descargar el carné de postulante. Hace tres días que falla y yo no lo he podido descargar”, señaló una joven a RPP.

Sin embargo, este no fue el único caso. Otra aspirante comentó, en entrevista con “TV Perú noticias”, que extravió su carné y que el sistema no le permitió obtenerlo por segunda vez.

“Cuando he intentado volverlo a imprimir, desde la página no me permite porque había una fecha límite, cosa que han avisado por Facebook y yo no tengo Facebook ”, lamentó.

Asimismo, otra candidata afirmó haber tenido la misma dificultad. “Muchas personas han tenido el mismo problema, simplemente por un papel no me han dejado ingresar, pero acá está mi código de postulante, mi ficha de pago, está donde voy a dar mi examen. Estoy desde las 7.30 a. m. acá, he ingresado, me han sacado, me han dicho que me iban a ayudar y me han dejado acá. [...] Recién ellos lo han avisado por Facebook, ni siquiera por correo ”, aclaró.

Problemas con el DNI

Las autoridades de la UNMSM tampoco han dejado rendir la prueba a los jóvenes que no presentaron su Documento Nacional de Identidad.

“A mí me han robado el DNI cuando he salido de mi casa. Tengo la copia de la denuncia, mi DNI impreso. He pagado para otro DNI, tengo el carné completo. Me dejaron pasar, estaba dentro del salón y me dijeron que validara mi copia de DNI. Fui al primer piso y me dijeron que no podía pasar porque necesitaba el DNI o C4, yo no puedo sacar el C4, entonces me sacaron de la universidad”, explicó una denunciante.