Pamela Cabanillas negó ser cabecilla de banda que habría estafado con entradas para Daddy Yankee

Pamela Cabanillas Soley, la joven de 18 años acusada de estafar a cientos de personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, apareció este sábado 22 de octubre por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. En sus declaraciones, negó ser la cabecilla de la organización criminal denominada Los QR de la Estafa, pero aceptó que cometió un delito. Por ello, refirió que se entregará a la Justicia en Europa. Si bien no precisó una fecha exacta, aseguró que lo haría.

“Yo he defraudado a muchas personas que querían ver a Daddy Yankee. Mucha gente me dijo que era su cantante favorito y yo no tuve compasión con las personas. Estafé sin compasión a las personas, a los de Coldplay, Bad Bunny y otros (…). Acepto mi error y sé que debo pagar las consecuencias de mis actos, en lo que me corresponde, pero estoy siendo amenazada por personas que no conozco. En todos los canales salgo como cabecilla de organización criminal, lo cual niego rotundamente”, afirmó en la red social.

La mujer aclaró que sus padres no tenían conocimiento de su modo de operar ni sabían que había engañado a tantas personas para luego fugar del país con destino a España llevándose un aproximado de 2 000 000 de soles por la venta de entradas falsas.

Pamela Cabanillas: ¿cómo operaban Los QR de la Estafa?