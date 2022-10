Pamela Cabanillas, joven que estafó con entradas falsas, anuncia que se entregará a la justicia europea

Pamela Cabanillas Soley, la joven de 18 años que estafó con entradas falsas en el concierto de Daddy Yankee, anunció que se entregará a la justicia en Europa. Según sus declaraciones en Instagram, ella indicó que no estafó con los dos millones de soles y que desconoce a los implicados de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’.

“No voy a decir fecha exactamente, pero de que me voy a entregar a las autoridades europeas sí lo voy a hacer”, acotó a través de sus redes sociales. Por otra parte, la acusada expresó que robó a todos sin compasión y aceptó su error.

“Yo he defraudado a muchas personas que querían ver a Daddy Yankee. Mucha gente me dijo que era su cantante favorito y yo no tuve compasión con las personas. Estafé sin compasión a las personas a los de Coldplay, Bad Bunny y otros (...) Acepto mi error y sé que debo pagar las consecuencias de mis actos, en lo que me corresponde, pero estoy siendo amenazada por personas que no conozco. En todos los canales salgo como cabecilla de organización criminal, lo cual niego rotundamente ”, indicó en redes sociales.

Además, la joven señaló que sus padres desconocían que realizaba este tipo de acciones negativas. “Dejo claro que desde que cumplí 18 años, yo me retiré de mi casa, yo ya no vivo desde el 25 de marzo”, dijo.

Pamela Cabanillas: “A todas las personas que vendí son revendedores”

La joven que estafó también aclaró que las entradas vendidas al concierto del ‘Big Boss’ se las dio a revendedores, quienes ofrecieron un costo más alto. “ Cada entrada se los dejaba desde 300 soles hasta 800, que los terceros hayan vendido cada entrada a más de 1.000 soles eso ya no es problema mío ”, sentenció.

Varios miembros de la banda corruptora que encabeza Pamela Cabanilla, según tesis policial, fugaron del país. Foto: composición LR/@lachill721/Twitter/Captura Canal N. Video: Latina Noticias

Modus operandis de Pamela Cabanillas, según PNP

Según la División de Lucha contra Estafas de la Policía Nacional del Perú (PNP), estos sujetos compraban un par de entradas verídicas para el concierto de Daddy Yankee y luego copiaban el código QR para generar más tickets falsos.

“Ellos tienen entradas que son auténticas, han utilizado la información tanto del QR como del código de barras y a través de influencers y tiktokers para que puedan generar certeza de que ellos están tercerizando la venta de estas entradas es que las han ofrecido mediante las redes. Se ha producido la venta fraudulenta de hasta en 75 oportunidades la misma entrada. No había manera de identificar que la víctima lo detecte hasta el momento que pretenda entrar”, finalizó el Coronel PNP Manuel Cruz a los medios de comunicación.