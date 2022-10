MIMP respaldó versión del ministro Huerta sobre caso Gabriela Sevilla: “No se generó contradicción”

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Claudia Dávila, aclaró que “no ha habido ningún tipo de contradicción con el Ministerio del Interior”, en relación la información sobre la existencia del embarazo de Gabriela Sevilla, la joven que desapareció el último miércoles 19 de octubre.

Como se recuerda, horas después de que Gabriela Sevilla apareciera y fuese llevada al hospital Militar, el titular del Interior, Willy Huerta, anunció que las primeras investigaciones habían determinado que la joven no estaba embarazada.

Tiempo después, la ministra Dávila señaló que la información aún no se había corroborado y que seguía pendiente en investigación. “La familia ha salido a decir que Gabriela sí estaba embarazada y que estaba siendo amenazada y con miedo… Es difícil sostener esta versión de que no estaba embarazada. Nosotros estamos, como ministerio, con la familia y con las personas cercanas para determinar si esta versión tiene asidero”, declaró en su momento.

No obstante, aclaró que aún no había conversado con el ministro Huerta. “Yo no sé cuál es la fuente del ministro del Interior. Me comunicaré con él para que me explique lo que ha pasado, y si es que tiene alguna prueba médica que sostenga lo que ha manifestado”, dijo.

Es así que la titular de la Mujer aseguró que, tras estas declaraciones, se comunicó inmediatamente con el ministro del Interior, quien le manifestó que sus afirmaciones se basaban en el informe médico.

“ No se generó una contradicción, sino que yo no tenía la información completa . Llamé al ministro del interior y él me dijo que él había declarado lo que los médicos le habían dicho, lo que la historia clínica (y la prueba legista) decía”, aseveró Dávila. “No ha habido ningún tipo de contradicción con el Ministerio del Interior (...) cada uno ha actuado de acuerdo a sus competencias”, agregó.

MIMP pidió empatía en el caso Gabriela Sevilla