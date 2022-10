Conmoción por gestante que desapareció tras tomar taxi en Surco

Hasta el cierre, no había señales de Gabriela Olga Victoria Sevilla Torello, la gestante de 30 años que se reportó como desaparecida desde el pasado miércoles luego de que tomara un taxi en Surco con dirección a la Clínica Internacional, en San Borja.

“Por favor, que me devuelvan a mi hija y a mi primera nieta Martina. Mi corazón está partido en dos”, dijo Rita Torello, al lado de familiares y amigos que anoche realizaban una vigilia.

Según la madre de la desaparecida, a Gabriela se le había roto la fuente alrededor de las 7 p.m. del miércoles. Ya estaba en labor de parto y tenía fiebre, por eso salió de su casa de la residencial Telefónica. Sus familiares le querían dar el alcance, pero les comunicó que tomaría un taxi y que se verían en la clínica que estaba cerca. Nunca llegó.

“Ella tuvo un mal presentimiento porque lo veía al taxista hablando con audífonos. Por eso le tomó una foto y le envió a su pareja Ramiro Gálvez”, contó su madre, quien agregó que después intentaron llamarla, pero su celular ya no sonaba.

Tras ello, la familia buscó durante toda la noche por las áreas de emergencia de los hospitales de Lima, pero no tuvo éxito. “No sabemos dónde está. ¿Dónde ha dado a luz? Ya le dimos la foto del taxista a la Policía para que lo busquen. Este señor, por favor, que me entregue a mi hija y a mi nieta. Si quiere recompensa que me lo pida”, afirmó.

La PNP no podía realizar la geolocalización del celular, porque el equipo está apagado. Además tenía problemas con las cámaras de seguridad de la zona porque no se sabía el modelo ni el color del auto. Se descartó que sea de una empresa de aplicación (Beat lo negó).

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, señaló que se manejaban dos hipótesis: que podría ser víctima de trata o que podría haber ido a otro hospital.

Gabriela tiene un tatuaje de flor de loto en la espalda, mide 1,72 m, tiene ojos castaños y cabello castaño oscuro.