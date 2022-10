¿Qué fue del abogado piurano que denunció a Mark Zuckerberg y en qué quedó la demanda?

El 17 de junio de 2022, Mark Zuckerberg —dueño de Meta, ex Facebook— debía asistir a una cita virtual ante el Cuarto Juzgado Civil de Piura. ¿La razón? El abogado Juan Mejía Seminario había presentado una demanda de amparo luego de que se le cerrara temporalmente una cuenta en la popular red social.

La clausura ocurrió en 2021 y, desde entonces, el jurista norteño decidió prestarse de la legalidad para exigir una reparación civil de 300.000 dólares. “Soy el primer latinoamericano en demandar judicialmente a Facebook por suspender mi cuenta violando mi derecho constitucional a la libre expresión”, escribió en Twitter.

Si bien la noticia provocó titulares y reacciones masivas —incluso fue consultado por un medio alemán—, la opinión pública todavía se pregunta qué sucedió con este proceso de legitimidad.

¿Mark Zuckerberg asistió a la cita del Juzgado de Piura?

La República conversó con el protagonista de la demanda civil y recogió las aristas que edifican este caso todavía en pie. Cuando el abogado preparaba su sustentación, el Juzgado de Piura decidió hacer una pausa, entonces el CEO de Meta no tuvo que presentarse.

La interrupción se desencadenó, según sostiene Mejía, por dos factores: la distancia y el tiempo del trámite para que el aviso llegue al receptor. “El mismo Juzgado se percata de que no iba a tener el plazo procesal suficiente para notificar adecuadamente vía cacillería, vía embajada, y entonces suspende. No es que la elimina: la suspende temporalmente y la reprograma sin fecha definida”, explica.

Sin embargo, una exigencia más ha tocado las puertas del letrado. “Necesitan que cada escrito que yo envíe sea en inglés, pero con traductor oficial reconocido por la Cancillería del Perú, y es un tema complicado porque el Estado peruano no está asumiendo los gastos a pesar de que es una demanda de acción de amparo que discute derechos humanos de segunda generación importantísimos como la libertad de expresión”, agrega.

De tal manera que el proceso está a la espera de una fecha para la audiencia y de una respuesta para que las traducciones corran por cuenta del Estado.

Juan Mejía Seminario: ¿por qué su cuenta fue suspendida?

El abogado Mejía Seminario compartió a través de su cuenta personal de Facebook una publicación del medio Semana: el Premio Nobel de Medicina advertía, supuestamente, que la COVID-19 había sido creada en un laboratorio.

“China deberá responder al mundo por el COVID-19. Por los miles de muertos, por las familias mutiladas. China, de acuerdo con el Premio Nobel de Medicina, el virólogo Luc Montaignier, creó el virus para dañar las economías del mundo”, se podía leer en el post.

Tras una verificación de la red social, la información resultó ser falsa y, en consideración a las normas comunitarias de la plataforma, decidió suspender las actividades del usuario por 30 días. La respuesta del jurista fue inmediata:

“Ellos no pueden violentar mis derechos. Facebook es una plataforma pública porque contrata conmigo un servicio. Ahora no puedes publicar lo que quieres, yo le he interpuesto esta demanda por violentar mis derechos por 30 días. Mi demanda está dirigida a ellos, a su dirección electrónica en Estados Unidos y ya el Poder Judicial se encargará de notificarlos”, declaró ante los medios.

En 2021, Juan Mejía Seminario demandó a Mark Zuckerberg. Foto: captura de pantalla

Facebook emprende medidas contra fake news

Mediante un comunicado en 2021, la empresa de Mark Zuckerberg enlistó las medidas contra los usuarios que con frecuencia compartían informaciones falsas sobre la COVID-19, las vacunas, el cambio climático o elecciones.

“Desde que lanzamos nuestro programa de verificación de datos en 2016, nuestro enfoque ha sido reducir información errónea viral. Hemos tomado más acciones contra páginas, grupos, cuentas de Instagram y dominios que comparten información falsa y, ahora, estamos ampliando algunos de estos esfuerzos para incluir penalizaciones para cuentas individuales de Facebook”, explicó.

En esa línea, el gigante de las redes sociales redujo en la sección Noticias la distribución de todas las publicaciones provenientes de cuentas de Facebook individuales que exponían continuamente contenido calificado por uno de los verificadores independientes.

En caso de ganar, ¿en qué empleará Juan Mejía los 300.000 dólares?

De alcanzar el objetivo, el abogado asegura que cumplirá con su promesa: donar el monto a una ONG ambiental piurana cuyo nombre es Pachamama Yaku.