Padre de Gabriela Sevilla niega versión de ministro Huerta: sobre embarazo “Que se informe bien”

El padre de Gabriela Sevilla declaró, este viernes 21, que el ministro del Interior, Willy Huerta, está equivocado. “Le voy a decir al ministro (del Interior) que está equivocado. Mi hija está pasando por un momento psicológico muy difícil. Hasta las autoridades la han acosado. Él está equivocado, que se informe bien”, manifestó.

“Ustedes saben lo que significa no haber tenido un parto adecuadamente un aborto o un legrado, lo que sea. Nosotros la hemos ido a recoger a mi hija en la noche y la hemos llevado al hospital. Ella está en una situación psicológica muy difícil, cualquier cosa la hacía sentir como algo invasivo, han venido muchos operadores de justicia y prácticamente la han acosado, no se debe revictimizar a las personas. Una mujer cuando tiene a sus hijos, saca fuerzas de donde sea. Gabriela conocía la zona (Villa María del Triunfo) y ha llegado donde su madrina”, agregó.

¿Qué dijo el ministro Willy Huerta?

El ministro del Interior, Willy Huerta, afirmó esta mañana que la joven que desapareció en Surco no estaba embarazada, de acuerdo al reporte médico del Hospital Militar. “Después de haber sido atendida clínicamente por los médicos del Hospital Militar (...), hasta el momento ha sido determinado que la señorita no estaba embarazada (...). Como ha sido atendida, ellos indicaron que no hubo gestación”, agregó en conferencia de prensa. Sin embargo, los familiares han negado esta situación y han pedido mayor investigación.

El ministro del Interior, Willy Huerta, afirmó que Gabriela Sevilla no estaba enbarazada. Foto: La República

Ministra de la Mujer contradice a ministro Willy Huerta sobre embarazo de Gabriela Sevilla

Luego, que el Huerta afirmara que Gabriela Sevilla no estaba gestando, la ministra de la Mujer señaló que tal afirmación está aún en corroboración.

“La familia ha salido a decir que Gabriela sí estaba embarazada y que estaba siendo amenazada y con miedo después de todo el trauma que ha seguido después de este episodio”, detalló la titular de la Mujer.