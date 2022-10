MPCh con 30 proyectos con 0% de avance presupuestal a tan solo 2 meses de culminar el 2022

A tan solo dos meses de cerrar el año lectivo 2022, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) reporta un avance de 39,6% de gasto en inversión para proyectos valuados en S/ 105 905 926, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ante esta situación, el regidor Orlando Puell Varas, lamentó este problema, el cual —afirmó— es similar al del 2021, período en el que no se usaron casi S/ 69 millones.

“Esta situación demuestra la ineficiencia de la administración municipal, no solo por la falta de inversión de proyectos, también por serios cuestionamientos en los proyectos, conforme lo indican los informes de la Contraloría General de la República”, enfatizó Puell a La República.

El consolidado

De acuerdo al portal de Transparencia Económica del MEF, el ayuntamiento, al 20 de octubre del año en curso, registra 39,6% de avance presupuestal, que representa S/ 41 918 577; sin embargo, S/ 63 987 349 aún no se comprometen.

“Si el presupuesto no se gasta o no se compromete con un proyecto, entonces revierte al erario nacional. Hay recursos económicos que pertenecen al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Es importante que las entidades tomen cartas en el asunto, pues los objetivos no se cumplirían, entre ellos beneficiar a la población con obras”, remarcó Orlando Puell.

El Ministerio de Economía también detalla que el municipio chiclayano es responsable de 80 proyectos, de los cuales, a la fecha, 30 tienen 0% de ejecución presupuestal.

Por ejemplo, para mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal suman 14; para redes sanitarias y colectores hay siete; para instalación de redes de agua potable y alcantarillado hay cinco; para rehabilitación de colegios hay tres; y para mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos hay solo uno.

Colegios

Respecto a las obras de instituciones educativas, se debe indicar que está el colegio Angelitos del Cielo, en la urbanización Remigio Silva, el cual tiene una inversión S/ 3 129 027.