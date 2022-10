Gabriela Sevilla no estaba embarazada, afirma ministro del Interior

El ministro del interior, Willy Huerta, afirmó que Gabriela Sevilla no estaba embarazada. “Después de haber sido atendida clínicamente por los médicos determinado que no hubo embarazo. Clínicamente hasta el momento que la señorita no estaba embarazada”, indicó en conferencia de prensa.

Sin embargo, según los familiares, ellos han negado esta situación.

Gabriela Sevilla EN VIVO: todo lo que se sabe sobre el caso de la exgestante que fue hallada en Villa María del Triunfo 11:48 Familia de Gabriela Sevilla en Villa María del Triunfo: “Llegó y se desmayó en la puerta” La familia de Gabriela Sevilla en Villa María delTriunfo relató cómo la mujer de 30 años acudió a ellos para pedirles ayuda luego de permanecer desaparecida durante más de 36 horas. De acuerdo con la prima de la afectada, llegó dopada y asegurando que no tenía a Martina, su bebé recién nacida. "Lo único que sabemos es que ahorita está en el hospital, se está tratando de restablecer, recuerden que ha estado dopada, no ha dado información verídica, ha dado ciertos indicios. Ella ha venido acá y se desamayó en la puerta, no podía ni tocar, mi mamá se dio cuenta de que alguien estaba aquí, abrimos la puerta y sabíamos que era Gabriela", aseguró. 11:13 Minsa se pronuncia sobre el caso de Gabriela Sevilla El Ministerio de Salud manifestó su apoyo a Gabriela Sevilla y a su bebé, quien aún permanece desaparecida. La Policía Nacional ya inició acciones para ubicar lo antes posible a la menor desaparecida. "Con relación al caso de #GabrielaSevilla y su bebé desaparecida, el #Minsa expresa su solidaridad y apoyo a la familia y reafirma el compromiso de velar por el bienestar de la ciudadanía, sobre todo de las mujeres, niñas, niños y adolescentes", señaló la entidad. 11:02 Gabriela Sevilla Torello: Dirección contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes investiga el caso La Policía Nacional del Perú, por medio de su perfil de Twitter, emitió un comunicado paar informar que la Dirección contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes investiga el caso de Gabriela Sevilla Torello, quien apareció en Villa María del Triunfo 36 horas después de haber salido de su vivienda para dar a luz en una clínica. La unidad viene "realizando las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, en coordinación con los representantes del Ministerio Público", indica la misiva. 10:39 Gabriela Sevilla permanece internada en el Hospital Militar Por medio de sus canales oficiales, el Ministro de Defensa, Daniel Barragán, aseguró que Gabriela Sevilla recibió inmediata atención por parte del personal médico al llegar al centro de salud. "Seguirá siendo asistida con respeto, profesionalismo y continuaremos apoyándola en todo lo que necesite", indicó el funcionario. 09:47 Fiscalía inicia diligencias urgentes para esclarecer el caso de Gabriela Sevilla La Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Surco, por medio del fiscal Paulo Loayza Calderón, inició diligencias urgentes y necesarias, junto con agentes de la Policía Nacional, a fin de esclarecer el caso de Gabriela Sevilla, la mujer embarazada que estuvo en situación de desaparecida durante 36 horas y que apareció en estado de shok, con signos de haber sido golpeada y sin su hija. “Tenemos que respetar el tema del estado de salud (de la mujer). Vamos a investigar el tema del hecho, propiamente”, aseguró el representante del Ministerio Público, momentos antes de ingresar al Hospital Militar, donde la víctima permanece internada.

Ampliaremos en breve...