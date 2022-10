Familiares de Gabriela Sevilla piden mayor investigación para determinar si hubo embarazo o no

Tío de la mujer de 30 años que desapareció el miércoles 19 de octubre aseguró que las declaraciones del ministro del interior Willy Huerta son apresuradas y sin sustento.

“Yo pienso que el ministro está mal informado o que la investigación aún está en curso”, aseguró José Cáceres, quien sería esposo de la madrina de Gabriela Sevilla Torello.

La joven habría llegado desorientada a primeras horas de la madrugada a la casa de Cáceres pidiendo auxilio porque ya había dado a luz en otra casa. “Ni afirmar ni desmentir (el embarazo), yo no soy médico”, agregó el familiar consultado por los medios.

No obstante, Nathalia Caceres Burgos, prima de Gabriela Sevilla afirmó que para ella sí estaba embarazada . “Lo que nos han comentado es que no podemos seguir hablando porque entorpecemos las investigaciones”, agregó.

“Lo que queremos es que Martina aparezca porque para nosotros ella tenía nueve meses. Yo no creo que Gabriela haya mentido. Se está tergiversando la información”, añadió Nathalia.

Los familiares pidieron que se esclarezcan las cosas. “La Policía Nacional ya tiene conocimiento de todo lo que nosotros hemos sabido cuando Gabriela llegó. Ella declaró ciertas cosas y todas esas cosas ya lo sabe la Policía”, dijo.

Gabriela Sevilla declaración a la Fiscalía “Si los denunciaba, me iban a matar a mí y a mi familia” Desaparición. Foto: composición LR/difusión

César Cáceres increpó que las autoridades estén cuestionando a Gabriela cuando ellos mismos fueron testigos de las condiciones de salud en las que la joven llegó a su casa. Además, afirmó que “ella no es capaz de inventar una cosa de gran magnitud”.

Por otro lado, la madrina de Gabriela Sevilla fue citada por la Policía Nacional para recibir su testimonio tras revelarse la situación de la joven que estuvo desaparecida más de 30 horas.

Gabriela Sevilla: “Si los denunciaba, me iban a matar”

A primeras horas de la mañana, Gabriela Sevilla afirmó ante el Ministerio Público que dos hombres la amenazaron de muerte si los denunciaba. “Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empecé a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba. Luego, me quedé dormida por un tiempo de tres horas”, describió.

Además, indicó que cuando dio a luz a su bebé, este no lloró y que los secuestradores prometieron devolverle el cuerpo de Martina si no los denunciaba .

“Un varón me indica que me vaya, que si los denunciaba, iban a matarme a mí y a mi familia, y que, si no los denunciaba, me iban a devolver el cuerpo de mi hija... Salí por un descampado y caminé unas 10 cuadras, llegué a un lugar oscuro donde me senté y se me acercó una persona de sexo masculino, indicándome que si quería marihuana, a quien le pregunté la dirección y me indicó que era el paradero 8 de Nueva Esperanza”, manifestó.